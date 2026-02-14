Stellantis tratta col Canada per costruire nuove auto a Brampton

L’amministratore delegato di Stellantis in Canada ha confermato che sono ancora in corso confronti con il governo federale e con il sindacato locale riguardo al destino dell’impianto di Brampton, in Ontario, attualmente fermo. Dopo la decisione di trasferire la futura produzione del SUV Jeep Compass nello stabilimento statunitense di Belvidere, il gruppo sta valutando soluzioni alternative per garantire un futuro industriale al sito canadese.

Stellantis conferma che vuole ancora investire a Brampton: trattative con il governo canadese per nuovi modelli

Intervenendo a Bloomberg TV durante il Canadian International AutoShow di Toronto, il CEO Trevor Longley ha spiegato che l’obiettivo resta individuare una soluzione sostenibile per Brampton. Ha inoltre ribadito l’impegno storico dell’azienda nel Paese, sottolineando che Stellantis produce veicoli in Canada da un secolo e intende proseguire questa presenza anche nei prossimi decenni.

“Stiamo lavorando in modo proattivo con il nostro governo”, così come con Unifor, che rappresenta i lavoratori di Brampton, ha affermato. “Ciò significa che troveremo soluzioni per le situazioni tariffarie che sono state imposte”. Stellantis ha annunciato a ottobre di voler trasferire la produzione da Brampton all’Illinois nell’ambito di una strategia di investimenti da 13 miliardi di dollari per rafforzare le sue attività negli Stati Uniti ed evitare i dazi. La decisione ha interessato 3.000 lavoratori canadesi impiegati nello stabilimento.

In seguito a questa decisione, il governo guidato dal primo ministro Mark Carney ha limitato la quota di veicoli prodotti negli Stati Uniti che l’azienda può importare senza essere soggetta a misure compensative. Le tariffe di ritorsione erano state introdotte come risposta ai dazi imposti dall’amministrazione Trump lo scorso anno, ma Ottawa ha previsto esenzioni per le imprese che mantengono produzione e investimenti sul territorio canadese.

Trevor Longley ha precisato che Stellantis sta ancora analizzando quali modelli futuri potrebbero essere assegnati allo stabilimento interessato. Nel frattempo, la ministra dell’Industria Melanie Joly ha ventilato l’ipotesi di un’azione legale contro il gruppo per la riallocazione produttiva e ha assicurato l’intenzione di recuperare eventuali fondi pubblici concessi all’azienda.

La scorsa settimana, Carney ha presentato la nuova strategia automobilistica del suo governo, che mira a proteggere e attrarre investimenti dalle case automobilistiche. Longley ha affermato che sono necessari maggiori dettagli sul piano per valutarlo, ma che “qualsiasi cosa che protegga l’industria canadese e la produzione automobilistica canadese, penso sia una mossa positiva”.

“Per molti anni è stato più conveniente importare automobili in Canada che produrle qui, e ovviamente abbiamo investito molto in questo Paese e vogliamo essere certi di poter continuare a farlo anche in futuro”, ha aggiunto.