Stellantis, altra notte di ordinaria razzia: rubate una dozzina di auto nuove

Alle tre del mattino di pochi giorni fa, un gruppo di ladri ha sfondato il perimetro di un parcheggio utilizzato da Stellantis tra Mack Avenue e Conner Street, nella zona est di Detroit. Le immagini del mattino successivo, il cosiddetto aftermath, mostrano intere sezioni di recinzione divelte e un’uscita di scena caotica praticata utilizzando proprio i veicoli rubati dal lotto.

All’alba, le autorità avevano confermato la sparizione di quasi una dozzina di auto nuove di zecca. Un mix di pick-up Ram, SUV Jeep e Dodge Durango appena usciti dalle linee di produzione dello stabilimento Stellantis vicino. Un pick-up è persino rimasto bloccato nella neve profonda durante la fuga ed è stato recuperato.

Stellantis ha rilasciato una dichiarazione stringata a CBS Detroit, confermando di stare collaborando con la polizia di Detroit riguardo al furto di diversi veicoli dal lotto gestito da un partner al Detroit Assembly Complex-Jefferson. L’azienda non ha voluto fornire dettagli mentre le indagini sono in corso.

Questo non è il primo colpo del genere. È piuttosto l’ennesimo capitolo di uno schema preoccupante di furti d’auto organizzati legati all’industria automobilistica a Detroit. Negli ultimi anni, i parcheggi associati ai principali stabilimenti di assemblaggio sono stati colpiti ripetutamente. Investigatori e analisti della sicurezza automobilistica hanno documentato effrazioni simili in lotti collegati agli impianti Stellantis in Michigan e nell’Ohio.

A marzo 2025, la polizia di Toledo ha segnalato sette veicoli rubati da un lotto Stellantis, inclusa una Dodge Durango che ha portato gli agenti in un inseguimento ad alta velocità lungo l’Interstate 75 prima che il conducente scappasse a piedi. Furti precedenti nella regione hanno coinvolto pick-up Ram di fascia alta, Jeep Wrangler e prodotti Chrysler, facendo notizia per il loro valore e l’audacia dei colpi. Detroit stessa ha visto ondate di furti simili nei piazzali degli stabilimenti di assemblaggio negli anni, alcuni così sfacciati che i filmati di sicurezza mostravano sospetti che tentavano di guidare veicoli nuovi attraverso recinzioni e posti di guardia prima di essere fermati dalle forze dell’ordine.

Le radici del problema sono sia logistiche che sistemiche. Le case automobilistiche si affidano a grandi parcheggi per tenere i loro prodotti prima che vengano caricati su camion e vagoni ferroviari per la consegna ai concessionari. Questi lotti sono spesso di proprietà o gestiti da società di logistica terze e possono estendersi per decine di ettari con solo recinzioni perimetrali e pattuglie occasionali per la sicurezza. Un ambiente decisamente meno fortificato rispetto all’edificio principale di assemblaggio, dove cancelli, telecamere e allarmi sono ovunque.

In termini economici, gli effetti a catena di questo tipo di furto vanno oltre la perdita iniziale di inventario. I concessionari dipendono da una fornitura costante di veicoli nuovi per soddisfare i clienti e mantenere gli obiettivi di vendita. Quando decine di unità spariscono durante la notte, questo può ritardare le consegne dagli ordini di fabbrica e costringere i concessionari a cercare disperatamente inventario sostitutivo. I tassi assicurativi per produttori e concessionari possono salire, per non parlare del costo delle misure di sicurezza potenziate che possono includere barriere di cemento, guardie 24/7 o sistemi di sorveglianza avanzati.