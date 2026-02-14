Citroën Racing a punti con entrambi i piloti a Jeddah, bella prestazione ma poche soddisfazioni per DS Penske

Per Citroën Racing e DS Penske destini opposti nella prima gara dell’E-Prix di Jeddah. Il team Citroën Racing Formula E ha visto entrambi i suoi piloti conquistare punti nel quarto round del Campionato mondiale FIA ​​di Formula E, con Nick Cassidy che ha recuperato fino al 6° posto e Jean-Éric Vergne che si è assicurato l’8° posto nella gara di apertura del doppio weekend sul circuito di Jeddah Corniche.

Citroën Racing a punti nella prima gara di Jeddah, DS Penske invece parte bene ma finisce male

Venerdì 13 febbraio si è tenuta la prima gara notturna della stagione, che ha aggiunto tensione e imprevedibilità con l’introduzione del Pit Boost e di un format con una singola Attack Mode da sei minuti. Il format ha tenuto team e piloti in costante incertezza durante una gara intensa e strategicamente complessa sotto i riflettori.

Fedele al suo stile, Nick Cassidy ha offerto una delle prestazioni più straordinarie della serata, risalendo dal 13° posto in griglia al 6° posto assoluto. L’attivazione tardiva e tempestiva della modalità Attack si è rivelata decisiva, consentendo al neozelandese di massimizzare la potenza aggiuntiva nelle fasi finali e di sorpassare diversi avversari. La sua gara determinata gli ha assicurato preziosi punti per il campionato e lo ha portato al 2° posto nella classifica piloti.

Dall’altra parte della pit lane, il due volte campione di Formula E Jean-Éric Vergne ha raggiunto un traguardo importante con la sua 150esima partecipazione nella categoria elettrica. Partito dall’ottavo posto, il francese ha offerto una prestazione solida e intelligente nonostante un problema tecnico. Ciononostante, è riuscito a gestire le diverse strategie e il fabbisogno energetico, concludendo ottavo e aggiungendo altri punti per la squadra. Con entrambi i piloti che hanno concluso a punti la prima gara della doppia gara di Jeddah, il team analizzerà i dati e il feedback dei piloti stasera per perfezionare il proprio approccio in vista del Round 5 di domani e della seconda gara notturna della stagione.

Cyril Blais, Team Principal del Citroën Racing Formula E Team, ha commentato: Nel complesso, è stata una gara positiva, con entrambe le vetture a punti. JEV è partito e ha concluso ottavo, e sebbene questo sia un risultato solido, crediamo che la vettura avesse un potenziale leggermente maggiore oggi. Sfortunatamente, ha avuto un problema che ha influenzato il suo ritmo di gara, quindi analizzeremo attentamente e ci assicureremo che venga risolto per domani. Sentivamo che aveva la velocità per lottare per posizioni più alte. Nick ha fatto una prestazione molto forte, risalendo dal 13° al 6° posto.

Situazione opposta per il team DS Penske che partito bene ha finito per chiudere la gara senza punti. La squadra ha confermato in qualifica l’ottimo potenziale della DS E-TENSE FE25. Maximilian Günther, vincitore a Jeddah lo scorso anno, ha raggiunto i duelli finali e ha sfiorato la pole per appena 0,111 secondi, alimentando grandi aspettative per DS Penske: il tedesco è scattato dalla seconda casella, seguito dal compagno di squadra Taylor Barnard in quinta posizione.

La quarta gara stagionale è stata però una sfida fortemente strategica: un solo Attack Mode da sei minuti e il ritorno del PIT BOOST, che imponeva un pit stop per recuperare il 10% di energia. Tempismo e gestione delle variabili sono risultati decisivi. La strategia aggressiva non ha ripagato: dopo un avvio brillante e qualche giro al comando, Günther ha chiuso 11°, con Barnard 10°. Un punto conquistato, ma un risultato che non rispecchia le prestazioni reali. Sabato, nella quinta gara (ore 17:00 portoghesi), DS punta a confermarsi per tutta la corsa.