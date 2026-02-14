Fiat Toro 2026 al debutto in un altro mercato: nuovo design, più tecnologia e comfort

Fiat Toro 2026 si rinnova con un design inedito, confermandosi punto di riferimento tra i pick-up del segmento C. Il nuovo model year dopo il debutto in Brasile raggiunge un altro mercato: l’Argentina. Il nuovo modello adotta uno stile ispirato alle tendenze contemporanee, con linee dritte, precise e geometriche che enfatizzano solidità e modernità. L’estetica evoluta valorizza un carattere ancora più robusto e sofisticato, rafforzando l’identità del modello. La Toro 2026 è pensata per chi desidera un veicolo versatile, capace di affrontare percorsi impegnativi senza rinunciare a comfort, tecnologia e cura dei dettagli. Spirito avventuroso e raffinatezza convivono in un pick-up progettato per soddisfare esigenze professionali e tempo libero.

Fiat Toro 2026 dopo il Brasile sbarca anche in Argentina: ecco le novità di design, tecnologia e comfort offerte

In termini di potenza, Fiat Toro 2026 offre due opzioni di motorizzazione. Mentre le versioni a benzina continuano a essere equipaggiate con il Firefly 1.3 Turbo, che eroga 175 CV e una coppia massima di 270 Nm, le versioni diesel presentano il nuovo motore turbodiesel Multijet 2.2, che eroga 200 CV e una coppia massima di 450 Nm. La versione a benzina ha trazione anteriore (4×2) ed è dotata di un cambio automatico a 6 marce. La versione diesel, invece, incorpora la trazione integrale (4×4) abbinata a un cambio automatico a 9 marce.



Esternamente, il pick-up Fiat Toro 2026 ha subito modifiche significative. Innanzitutto, le luci diurne (DRL) presentano un nuovo design con una firma pixel segmentata. La nuova griglia trapezoidale rafforza il design con precisi motivi geometrici, punteggiati da linee dritte e verticali. I fari sono full LED e posizionati sopra le nuove prese d’aria ai bordi del paraurti, conferendo al frontale un aspetto più ampio e imponente.

Per il nuovo design posteriore, i nuovi fanali posteriori full LED mantengono il caratteristico motivo a pixel segmentati, esaltando un aspetto più snello e contemporaneo. Il portellone presenta una maniglia ridisegnata e più ampia, pur mantenendo lo stesso meccanismo di apertura intelligente delle due porte posteriori. Come per la parte anteriore, le prese d’aria sono posizionate sui bordi esterni per enfatizzare la larghezza del veicolo e si trovano sopra il nuovo paraurti posteriore più orizzontale. Allo stesso modo, le linee precise del design posteriore si fondono, creando un aspetto più robusto per Fiat Toro.

Per quanto riguarda il design dei cerchi, la versione Freedom del pickup di Fiat è stata rinnovata con un esclusivo design dei cerchi in lega diamantati da 17″, che aggiunge stile e personalità. La versione Volcano, invece, esalta ulteriormente il suo look con i nuovi cerchi in lega diamantati da 18″, che uniscono raffinatezza e carattere per distinguersi su qualsiasi strada.

All’interno, le modifiche hanno reso Fiat Toro 2026 ancora più tecnologicamente avanzato e sofisticato: il quadro strumenti digitale da 7 pollici presenta una nuova grafica e nuovi caratteri su tutti gli allestimenti. Il modello vanta ora un cambio dal design più moderno e un freno di stazionamento elettrico con funzione Auto Hold, offrendo maggiore comfort e sicurezza durante la guida. Per una maggiore praticità, questo pick-up ha integrato nuove porte USB con ingressi Type-A e Type-C, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, consentendo a tutti i passeggeri di ricaricare i propri dispositivi in ​​modo semplice e pratico.

Fiat Toro 2026 è disponibile in diverse versioni e motorizzazioni, offrendo due allestimenti che incorporano dettagli esclusivi nel suo design aggiornato. La versione Volcano presenta loghi cromati, maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria e cerchi in lega diamantati. Include inoltre uno schermo multimediale da 10 pollici e sistemi avanzati di assistenza alla guida, come il Lane Keeping Assist (LKA), la frenata autonoma di emergenza (AEB) e gli abbaglianti automatici, rafforzando il suo carattere tecnologico. La versione Freedom abbina finiture esclusive, con nuovi cerchi diamantati e logo Fiat cromato sul frontale, oltre a modanature laterali e anteriori, specchietti retrovisori e piastra di protezione oscurati, oltre alle maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria.