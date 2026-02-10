Stellantis protagonista al Canadian International Auto Show 2026

Stellantis ha comunicato nelle scorse ore che sarà presente al più grande salone automobilistico canadese con un’ampia gamma di veicoli multi-energia e completamente nuovi che testimoniano il crescente slancio dei prodotti dell’azienda, oltre al ritorno di un’esperienza interattiva per famiglie al Camp Jeep.

Stellantis tra i partecipanti al più grande salone automobilistico canadese con un’ampia gamma di veicoli multi-energia di recente debutto

“Il 2026 è l’anno in cui i canadesi inizieranno davvero a percepire lo slancio della nostra trasformazione”, ha dichiarato il Presidente di Stellantis Canada, Trevor Longley. “Abbiamo raddoppiato gli sforzi su ciò che più conta per gli automobilisti: valore, qualità, design distintivo e sicurezza di livello superiore. Con la nuovissima Jeep Cherokee ibrida, il leggendario motore HEMI® V-8 che torna a rombare nel Ram 1500, i nuovi modelli elettrificati in gamma e le auto ad alte prestazioni Dodge Charger assemblate in Canada, il salone automobilistico di quest’anno punta a offrire ai canadesi più di ciò che amano… e alcune sorprese che non sapevano nemmeno di volere”.

A partire da venerdì 13 febbraio, Stellantis Canada presenterà la sua gamma al Canadian International Auto Show (CIAS) all’interno del Metro Toronto Convention Centre. Tra i punti salienti dell’esposizione: La Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition 2025 è il perfetto equilibrio tra eleganza, stile e sostenibilità. Incarnazione del design made in Italy, la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition è un pezzo di design che riflette l’esperienza di Giorgio Armani e la raffinata maestria del Centro Stile FIAT di Torino.

Alfa Romeo continua a elevare il segmento dei SUV compatti premium con la rinnovata Alfa Romeo Tonale 2026. Progettata per offrire un inconfondibile stile italiano con tecnologia avanzata, la nuova Tonale presenta un frontale audace e ridisegnato e dinamiche raffinate, oltre a una nuovissima versione Speciale orientata alle prestazioni. Con un motore turbocompresso da 2,0 litri che eroga 268 CV e 400 Nm di coppia, Tonale offre dinamiche ai vertici del segmento con un telaio bilanciato, trazione integrale Q4, freni Brembo a quattro pistoncini e il rapporto di sterzo più diretto del segmento.

Sempre a proposito di Stellantis, Ram si prepara a catturare l’attenzione del pubblico con una gamma di novità pensate per coprire tutte le anime del segmento pick-up. Al centro della scena c’è il debutto canadese del Ram 1500 SRT TRX 2027, che torna come il pick-up a benzina di serie più veloce e potente al mondo grazie al V8 HEMI sovralimentato da 777 CV. Accanto a lui debutta il Ram 1500 REV, un pick-up elettrico ad autonomia estesa capace di arrivare fino a 1.110 km, combinando trazione elettrica, generatore V6 e grandi capacità di traino senza ansia da ricarica. Spazio anche all’esclusivo Ram 1500 DC650 2026 di Fox Factory, modello a tiratura limitata da 650 CV riservato al Canada. Completa l’offerta il ritorno del V8 HEMI 5.7 mild hybrid sulla gamma 2026, con potenza, affidabilità e garanzia ai vertici del segmento firmate Ram.

Dodge porta al salone dell’auto di Toronto la potenza e l’innovazione di un’auto assemblata in Canada. Assemblata nello stabilimento Stellantis di Windsor in Ontario, la nuovissima gamma multi-energia Dodge Charger ha appena vinto il premio North American Car of the Year 2026 ( NACTOY ), tra gli altri recenti riconoscimenti “best of”. La Charger Scat Pack 2026 con motore SIXPACK da 550 cavalliin esposizione presenta la trazione integrale (AWD) di serie, un design a portellone nascosto e registra un rapido tempo di 3,9 secondi da 0 a 100 km/h, mentre percorre il quarto di miglio in 12,2 secondi.

Infine segnaliamo che la famiglia di minivan Chrysler, assemblata in Canada e tra i minivan più venduti del paese, torna al CIAS con oltre 40 anni di innovazione leader nel segmento. Per il 2026, Chrysler presenta la Pacifica Family Adventure Vehicle (FAV) Edition, completa di portapacchi Thule, evidenziando la sua versatilità pronta per il viaggio su strada e la leadership indiscussa nei viaggi in famiglia.