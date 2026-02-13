Lancia Corse: prosegue il programma di sviluppo su sterrato al 5° Rally Città di Foligno

Prosegue l’attività di sviluppo in casa Lancia Corse, sulla nuova e performante Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale rientrante nella categoria WRC2 dei rally. Entrambi gli equipaggi ufficiali, Yohan Rossel con Arnaud Dunand e Nikolay Gryazin con Konstantin Aleksandrov, sono protagonisti di nuove attività di test che impegneranno la Ypsilon Rally2 HF Integrale su fondo completamente sterrato.

L’occasione utile per agire verso questa direzione, sfruttando chilometri di importanti test su terra, è quella fornita dall’appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Rally Terra 2026 in programma fra il 6 e il 7 marzo prossimi col 5° Rally Città di Foligno. In questo contesto si potrà mettere per la prima volta alla prova la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale su sterrato, in condizioni da gara. Ciò per accumulare chilometri dopo una prima fase di sviluppo che si è concentrata sulle necessarie importanti sessioni di test.

La nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale sfrutterà lo sterrato del Rally Città di Foligno dopo l’importante debutto al Rallye Monte-Carlo

Quello del 5° Rally Città di Foligno sarà il secondo appuntamento in gara per gli equipaggi ufficiali Lancia Corse, ovvero per la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Il 5° Rally Città di Foligno mette a disposizione, infatti, un format compatto ma comunque impegnativo. Sono 9 le prove speciali per un totale di 245 chilometri percorribili di cui più i 90 chilometri effettivamente cronometrati.

La competizione umbra permetterà di perfezionare l’approccio della vettura sullo sterrato, rafforzando anche il lavoro dei due equipaggi ufficiali in condizioni reali di gara. Ciò anche in accordo con quelli che saranno i prossimi appuntamenti iridati del mondiale WRC in categoria WRC2. D’altronde il Campionato Italiano Rally Terra rimane fortemente riconosciuto come uno dei campionati nazionali su fondo sterrato più competitivi a livello europeo; un banco di prova importante sia per i piloti che per le vetture. La Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale potrà contare su un fondo roccioso che rappresenta il contesto ideale per sviluppare al meglio un set-up da sterrato.

Utile anche a valutare nel migliore dei modi prestazioni e affidabilità necessarie per mettere a punto in maniera completa la nuova arma da rally di casa Lancia Corse.