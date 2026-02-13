Citroën presente al Radio Italia Winterland Tour 2026 di Madesimo, con C3 Aircross e C5 Aircross

Citroën, dopo l’appuntamento di Gressoney, nei pressi di Aosta, dello scorso fine settimana si prepara ora all’appuntamento di Madesimo, in provincia di Sondrio, dove a partire da domani sarà ancora protagonista del Radio Italia Winterland Tour 2026.

Anche l’evento in partenza domani, 14 febbraio, si preannuncia particolarmente partecipato confermando una media di circa 200 lead raccolti presso lo chalet Maison Citroën, ovvero il temporary Citroën presente all’interno del villaggio Winterland, in accordo con circa 50 test drive quotidiani. Esperienze che mettono al centro i nuovi SUV del costruttore francese, C3 Aircross e C5 Aircross ovvero due nuovi modelli che risultano particolarmente strategici nel mercato italiano così come a livello europeo. Accanto a questi ci sarà anche la possibilità di provare la piccola Ami.

Anche a Madesimo Citroën mostra la propria proposta di SUV che risponde alle esigenze di spazio e versatilità delle famiglie moderne

Al centro dell’evento si pongono le già citate Citroën C3 Aircross e C5 Aircross. La prima rappresenta un modello completamente rivisto, lungo appena 439 centimetri ma in grado di accogliere fino a sette passeggeri. Dispone di interni C-Zen-Lounge caratterizzati da sedili Advanced Comfort, voltante compatto e Head-Up Display oltre che sospensioni Advanced Comfort con doppi ammortizzatori idraulici progressivi; un set di caratteristiche per garantire un’esperienza di viaggio al top.

Si tratta anche del primo B-SUV in Europa a offrire la configurazione a sette posti all’interno di dimensioni esterne così compatte, pensate per migliorarne l’utilizzo nella guida cittadina. La Citroën C3 Aircross si può avere nelle varianti a benzina, ibrida o completamente elettrica. Una vettura pratica e trasformabile per le esigenze specifiche di ogni momento, a partire da 18.900 euro con rate a 129 euro al mese.

Nel caso della Citroën C5 Aircross si tratta di un C-SUV, appena rinnovato, che entra a gamba tesa nel competitivo Segmento dei veicoli a ruote alte di medie dimensioni. Perfetto per chi vuole godersi il viaggio all’insegna del benessere. Anche in questo caso troviamo la disponibilità di sospensioni Advanced Comfort, sedili di ultima generazione e un abitacolo silenzioso. La nuova generazione introduce un design deciso e moderno con nuovi gruppi ottici a LED e dettagli eleganti che esaltano il carattere del SUV.

L’abitacolo offre soluzioni modulari e un bagagliaio particolarmente ampio. Per la prima volta si può ordinare anche in abbinamento a un propulsore completamente elettrico, in accordo con due versioni utili a caratterizzare la gamma: Comfort Range, da 210 cavalli di potenza con batteria da 73 kWh e autonomia di 520 chilometri, e Long Range con propulsore da 230 cavalli, batteria da 97 kWh e autonomia di 680 chilometri percorribili con una singola ricarica. Si può comunque avere anche con propulsore ibrido, nella variante Hybrid 145 Automatic, a partire da 28.900 euro o anche con motorizzazione Plug-In Hybrid 225 Automatic.

Al solito Citroën accoglierà i visitatori all’interno di un’area dedicata del villaggio di Radio Italia dove divertirsi e scoprire le tecnologie disponibili a bordo dei veicoli in gamma. Non mancheranno attività legate alla mobilità sostenibile, accanto a quelle legate alla possibilità di provare i modelli presenti all’evento. Dopo l’appuntamento di Madesimo sarà la volta di Limone Piemonte (CN), dal 21 al 22 febbraio, quindi Santa Caterina di Valfurva (SO), dal 28 febbraio al 1 marzo, e Plan de Corones (BZ), dal 7 all’8 marzo.