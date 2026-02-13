Ferrari, tutti i nuovi lanci del 2026: Luce elettrica e altri quattro segreti

Ferrari ha chiuso un 2025 da manuale: profitti in crescita, listino ordini che trabocca fino a fine 2027 e quotazioni in borsa che salgono come una F40 a Fiorano. Non male per chi costruisce supercar. Ma a Maranello non hanno alcuna intenzione di rallentare il ritmo. Anzi, secondo quanto riportato da Reuters, nel 2026 sono in programma ben cinque nuovi modelli. Cinque, in un anno solo.

Il primo nome è già noto, la Luce, la prima elettrica della storia Ferrari, che debutterà ufficialmente il 25 maggio. Il Cavallino Rampante l’ha descritta come “completamente diversa in ogni modo possibile da tutto ciò che abbiamo mai realizzato”. Facile fare affermazioni del genere quando si parla della prima auto elettrica del marchio, ma considerando quanto abbiamo visto degli interni, la promessa potrebbe essere mantenuta. Il design sembra un capolavoro, ispirato addirittura al minimalismo Apple.

Per gli altri quattro modelli in arrivo, Ferrari mantiene il massimo riserbo. Ma conoscendo la filosofia produttiva della casa di Maranello, è altamente probabile che si tratti di edizioni speciali, versioni modificate o one-off esclusive piuttosto che vetture completamente nuove. D’altronde, Ferrari ha sempre dichiarato che preferisce “più modelli a volume limitato piuttosto che pochi modelli ad alto volume”. Meglio produrre poco e vendere caro, mantenendo l’esclusività e i margini di profitto stratosferici.

L’obiettivo dichiarato è arrivare a 20 nuovi modelli entro il 2030. Il mix produttivo prevede che entro quella data il 20% della gamma sarà completamente elettrica, mentre il restante si dividerà equamente tra ibrido (40%) e motore termico puro (40%). Il piano è stato leggermente rivisto a causa della domanda fioca di auto elettriche, ma l’ambizione resta invariata.

Dal 1947 a oggi, Ferrari ha prodotto circa 330.000 vetture. In quasi ottant’anni. Quindi aggiungere qualsiasi cosa alla gamma richiede uno sforzo considerevole, anche quando si parla di varianti speciali. Nel frattempo, i clienti continuano ad aspettare mesi, se non anni, per mettere le mani sulla loro Ferrari. Con questi nuovi modelli in arrivo, forse, i tempi di consegna potrebbero accorciarsi. O forse no, visto che l’esclusività si nutre proprio dell’attesa.