Lancia al Racing Meeting ha presentato la sua attività sportiva attuale e i programmi 2026

Tra il 7 e l’8 febbraio 2026 il quartiere fieristico di Vicenza ha ospitato la sesta edizione del Racing Meeting, appuntamento che si è ormai affermato come il principale evento italiano dedicato al motorsport. Nato da un’idea di Miki Biasion, il salone ha confermato il proprio ruolo di punto d’incontro privilegiato per appassionati, professionisti del settore e protagonisti del mondo delle corse, diventando uno spazio di confronto tra storia sportiva, attualità e prospettive future.

Celebrazione dei protagonisti del Trofeo Lancia 2025, con presentazione dei programmi motorsport Lancia in Italia per il 2026

All’interno di questo scenario, Lancia ha attirato particolare attenzione grazie a uno stand interamente dedicato al marchio. La presenza non è stata solo celebrativa, ma strategica: l’obiettivo era raccontare in modo concreto e coerente il ritorno di Lancia alle competizioni, illustrando i pilastri su cui si basa il nuovo percorso sportivo. Un racconto costruito su contenuti tecnici, visione industriale e un forte legame con l’eredità del brand, che ha saputo trasmettere credibilità e continuità con un DNA profondamente radicato nella storia del motorsport.

Al centro dell’esposizione quattro modelli che rappresentano chiaramente il nuovo orientamento sportivo e stilistico del marchio. La Ypsilon Rally2 HF Integrale, punta di diamante del programma motorsport Lancia, è la vettura con cui il marchio è tornato a competere ai massimi livelli internazionali nel WRC2, incarnando la sintesi di prestazioni, affidabilità e sviluppo tecnico in linea con le più recenti normative FIA. Al suo fianco, la Ypsilon Rally4 HF, pilastro dei programmi sportivi nazionali in tutta Europa e del Trofeo Lancia, conferma il suo ruolo di vettura didattica accessibile, progettata per accompagnare una nuova generazione di piloti verso il motorsport competitivo.

Completano il racconto sportivo le versioni stradali della nuova Ypsilon: la Nuova Ypsilon HF elettrica da 280 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, traducendo lo spirito racing del marchio in un’offerta contemporanea ad alte prestazioni; e la Nuova Ypsilon HF Line ibrida da 110 CV, che porta in gamma i codici stilistici della HF in una forma elegante e accessibile.

Durante il Racing Meeting, Lancia ha celebrato anche i protagonisti del Trofeo Lancia 2025, premiando i piloti che hanno contribuito a rendere la stagione del ritorno alle competizioni un successo sportivo e umano. Un campionato che ha segnato una pagina storica per il marchio, contraddistinto da risultati di altissimo livello, numeri di partecipazione record e un forte coinvolgimento di giovani talenti e team. Il Trofeo si è dimostrato ancora una volta uno strumento centrale di scouting, formazione e sviluppo dei piloti, consentendo a Lancia di aggiudicarsi i Titoli Italiani Piloti e Costruttori nella categoria 2 Ruote Motrici del CIAR Sparco, nella stagione del suo ritorno.

A Vicenza Lancia ha presentato i programmi sportivi 2026, confermando la seconda edizione del Trofeo Lancia all’interno del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Il format di successo rimane invariato, con un montepremi ancora più ricco, 12 piloti premiati a ogni appuntamento e la grande novità della Ypsilon HF Racing Rally6. Confermato anche il premio finale: se il Campione è Under 35, diventerà pilota ufficiale Lancia Corse HF nel 2027.

Il formato del calendario rimane invariato, con 6 round suddivisi in 5 eventi. Il Trofeo partirà dal Rally Il Ciocco, novità assoluta della serie, il 29 marzo, seguito dal Rally Due Valli il 7 giugno. L’evento veronese segnerà anche il debutto della categoria Rally6, che seguirà poi le Rally4 per il resto della stagione.

Il Rally di Roma Capitale, valido anche per il FIA ERC, è in programma dal 3 al 5 luglio e, come lo scorso anno, si articolerà in due distinte prove del Trofeo: le prime due giornate come Round 1 e l’ultima giornata come Round 2. Il Rally Regione Piemonte, che lo scorso anno ha segnato il ritorno ufficiale della Lancia nei rally, si svolgerà il 2 agosto, mentre la chiusura di stagione è confermata al Rallye Sanremo, nel weekend del 18 ottobre.