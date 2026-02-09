Nuova Lancia Gamma: gli ultimi avvistamenti confermano lunghezza di circa 4,7 metri e stile da SUV coupé

Nuova Lancia Gamma farà il suo debutto nella seconda metà del 2026 come confermato dal CEO di Lancia Roberta Zerbi nelle scorse settimane. La sua produzione avverrà presso lo sabilimento Stellantis di Melfi su piattaforma STLA Medium. La futura top di gamma di Lancia arriverà sul mercato in versione ibrida ed elettrica al 100 per cento. Nelle scorse ore nuovo avvistamento per il prototipo camuffato del modello avvistato accanto ad una Fiat Grande Panda. La vettura è stata avvistata nel torinese in una struttua di Stellantis.

Nuova Lancia Gamma: gli ultimi avvistamenti confermano alcuni dettagli di come sarà la futura top di gamma di Lancia

Le immagini in questione confermano quanto si sapeva già e cioè che la nuova Lancia Gamma avrà una lunghezza di circa 4,7 metri andandosi a collocare nel segmento D del mercato con dimensioni simili a quelle dell’attuale Alfa Romeo Stelvio. Inoltre il modello avrà uno stile da SUV coupé ma anche questa non è una novità. La carrozzeria appare slanciata e curata dal punto di vista aerodinamico, con un frontale che richiama alcuni tratti già introdotti dalla nuova Ypsilon.

Rispetto ai primi avvistamenti, il prototipo attuale mette in evidenza una firma luminosa più complessa, con gruppi ottici disposti su due livelli. I proiettori principali sono collocati nella zona centrale del muso, mentre nella parte superiore corre un elemento orizzontale che attraversa l’intera larghezza dell’auto. Quest’ultimo sembra ispirarsi al “calice” visto sulla concept Pu+Ra HPE, reinterpretato però in modo più sobrio e adatto alla produzione in serie.

Nella parte inferiore del paraurti della nuova Lancia Gamma si nota una presa d’aria compatta, probabilmente abbinata a soluzioni di aerodinamica attiva pensate per ridurre la resistenza all’avanzamento. Anche la fiancata punta su pulizia ed eleganza, con una linea del tetto leggermente discendente e le maniglie posteriori integrate nel montante per rendere il profilo più fluido. Il posteriore resta ancora coperto, ma le indiscrezioni parlano di soluzioni stilistiche originali, con gruppi ottici di grandi dimensioni e un elemento verticale centrale destinato a caratterizzare fortemente la coda del nuovo modello.

Gli interni della nuova Lancia Gamma non sono ancora stati mostrati, ma le anticipazioni emerse finora delineano un abitacolo fortemente ispirato alla concept Pu+Ra HPE. Dovrebbero tornare elementi come il pratico tavolino centrale, già visto sulla Ypsilon, e il volante a tre razze con profilo schiacciato e comandi integrati. La plancia dovrebbe svilupparsi in modo orizzontale, dominata da un ampio display centrale da 16 pollici affiancato dal quadro strumenti digitale da 12,5 pollici. Tra i due schermi potrebbe trovare spazio un terzo display più piccolo dedicato a climatizzazione e illuminazione interna. I materiali impiegati saranno riciclati e a basso impatto ambientale.

La Gamma nascerà come modello multienergia, con versioni elettriche e mild hybrid sin dal lancio. Le varianti a batteria dovrebbero offrire accumulatori da 74 e 97 kWh, con un’autonomia massima fino a 730 km WLTP. È allo studio anche una sportiva HF Integrale a trazione integrale, mentre la mild hybrid adotterà il 1.2 turbo da 145 CV.