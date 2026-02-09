La nuova FIAT 500 Hybrid conquista la Svizzera

Con la nuova FIAT 500 Hybrid, la casa torinese inaugura una fase inedita del proprio percorso, unendo il patrimonio storico del marchio a soluzioni tecniche moderne. L’iconica citycar mantiene intatto il suo carattere e il fascino del design italiano, reinterpretato attraverso dettagli ispirati alla 500 elettrica, ma affianca a questa estetica riconoscibile una motorizzazione mild hybrid pensata per una mobilità più efficiente e accessibile.

Advertisement

Il 5 febbraio i media svizzeri hanno potuto provare per la prima volta la nuova FIAT 500 Hybrid

Sotto il cofano trova spazio un sistema ibrido leggero che abbina un motore benzina tre cilindri da 1,0 litro a un’unità elettrica di supporto. La potenza complessiva raggiunge i 48 kW, pari a 65 cavalli, mentre la trasmissione manuale a sei marce è proposta di serie. Il motore elettrico interviene soprattutto nelle fasi di avviamento e durante le accelerazioni, alleggerendo il lavoro del propulsore termico.

Il risultato è una guida fluida e più attenta ai consumi, che si attestano su una media di 5,6 litri ogni 100 chilometri. Una soluzione che permette alla FIAT 500 di restare fedele alla propria identità, guardando al futuro con equilibrio e pragmatismo.

Advertisement

La nuova FIAT 500 Hybrid è disponibile in tre versioni di carrozzeria: la BERLINA con due porte e un ampio portellone posteriore, la Cabrio con tetto avvolgibile elettrico e l’insolita versione 3+1, che presenta una seconda porta sul lato passeggero, rendendo i sedili posteriori ancora più comodi per passeggeri o merci. I clienti possono scegliere tra tre allestimenti standard: POP, ICON e LA PRIMA. Questa gamma è completata dall’edizione speciale FIAT 500 Hybrid TORINO, che prende il nome dalla città natale di FIAT, configurata appositamente per il lancio sul mercato. Il prezzo di partenza per il modello base FIAT 500 Hybrid POP è di CHF 19.990.

La nuova FIAT 500 Ibrida sarà prodotta nel quartiere Mirafiori di Torino. Lo stabilimento è considerato il luogo di nascita della storica FIAT 500, nel 1957. A pieno regime, si prevede che in futuro verranno prodotte fino a 100.000 unità all’anno. Questa rivitalizzazione rafforza il ruolo strategico dello stabilimento di Mirafiori nell’ambito della presenza industriale FIAT. Inoltre, la produzione della nuova FIAT 500 Ibrida a Torino rafforza il legame tra il marchio e la sua città natale.

Advertisement

L’allestimento POP segna l’ingresso nel mondo della FIAT 500 Hybrid. Questo modello offre tutte le caratteristiche essenziali, è elegante e punta sulla funzionalità. La nuova FIAT 500 Hybrid POP è la scelta perfetta per chi cerca praticità senza compromessi, senza rinunciare alla personalità.

La nuova FIAT 500 Hybrid ICON coniuga tecnologia, comfort e raffinatezza urbana. Versatile e moderna city car, questa versione incarna l’espressione cool, connessa e confortevole del carattere unico della serie. Si prevede che l’allestimento ICON sostituirà l’allestimento TORINO in edizione limitata a partire da marzo 2026.

Advertisement

Al vertice della gamma dei modelli standard si colloca la FIAT 500 Hybrid LA PRIMA. Il suo equipaggiamento di alta gamma coniuga il fascino inconfondibile della FIAT 500 con dotazioni esclusive e finiture di alta qualità.

La dotazione di serie ampliata della serie speciale FIAT 500 Hybrid TORINO comprende, tra gli altri, cerchi in lega da 16 pollici, fari full LED, climatizzatore automatico, cruise control, sensori crepuscolari e di pioggia, sensori di parcheggio posteriori e il sistema di accesso e avviamento motore senza chiave “Keyless Go”.