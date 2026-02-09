La C10 REEV sarà la prima auto Leapmotor prodotta in Brasile

Leapmotor è pronta a rafforzare ulteriormente la propria strategia in Sud America, puntando questa volta sulla produzione locale in Brasile. Secondo le informazioni raccolte dal giornalista Marlos Ney Vidal, il costruttore cinese avrebbe individuato nel SUV C10 REEV il modello ideale per avviare l’assemblaggio sul territorio brasiliano. Si tratta della variante dotata di tecnologia range extender, pensata per coniugare efficienza elettrica e maggiore autonomia.

Advertisement

Secondo indiscrezioni la C10 REEV sarà la prima Leapmotor ad essere prodotta in Brasile a Goiana

La produzione sarebbe destinata allo stabilimento Stellantis di Goiana, nello stato di Pernambuco, dove sono già in corso valutazioni tecniche sul progetto. Tra le ipotesi allo studio figura anche l’adozione di una soluzione dual-fuel, che permetterebbe al sistema ultra-ibrido di funzionare non solo a benzina, ma anche a etanolo, carburante particolarmente diffuso in Brasile. Se i piani venissero confermati, l’avvio della produzione potrebbe avvenire già entro la fine dell’anno.

Nel frattempo il marchio ha deciso di adeguare i prezzi della C10 Ultra-Hybrid (REEV) con range extender e ha lanciato una promozione specifica per i clienti con CNPJ (Partita IVA brasiliana). La strategia non è casuale: questo modello, in questa configurazione, è attualmente il principale motore dei volumi di vendita del marchio in Brasile, rappresentando la maggior parte delle immatricolazioni.

Advertisement

Grazie alla nuova politica commerciale, aziende, microimprenditori e produttori rurali possono ora trovare la C10 REEV a R$ 208.990, un prezzo inferiore al prezzo di listino consigliato di R$ 219.990. Per i tassisti, lo sconto è ancora più significativo: il modello scende a R$ 167.890, con una differenza di oltre R$ 50.000 rispetto al prezzo pieno.

Nel frattempo, la C10 completamente elettrica mantiene un posizionamento più elevato. La versione BEV continua con un prezzo di partenza di circa R$ 204.990, posizionandosi vicino alla REEV con uno sconto per le aziende (CNPJ), ma ben al di sopra della fascia di prezzo per i tassisti.