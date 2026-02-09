Nuova Fiat Multipla: il debutto probabile entro il 2030, design, motori e prezzo

Entro il 2030 nuova Fiat Multipla potrebbe tornare a far parte della gamma della casa torinese. Questa è una delle novità che potrebbero essere svelate il prossimo 21 maggio quando Antonio Filosa comunicherà il nuovo piano strategico di Stellantis e di conseguenza anche il futuro dei suoi brand.

Entro il 2030 potrebbe arrivare la nuova Fiat Multipla: ecco come potrebbe apparire

Il ritorno di una nuova Fiat Multipla o di un’auto ispirata a lei pare sempre più probabile ogni giorno che passa. Del resto sono stati gli stessi dirigenti di Fiat di recente a parlarne da Bruxelles lasciando intendere che qualcosa bolle in pentola e che entro fine decennio potrebbe esserci il ritorno di questo modello o comunque di una vettura molto simile. Si dice che questa vettura possa essere ispirata alla recente concept Citroen Elo una momovolume lunga 4,1 metri che a molti di noi ha ricordato proprio la Multipla come impostazione.

Nelle scorse ore abbiamo chiesto all’AI di immaginare come potrebbe essere una nuova Fiat Multipla ispirata alla Citroen Elo e il risultato è quello che vedete nelle immagini di questo articolo. La nuova Multipla immaginata in questo render prende ispirazione diretta dal concept Citroën Elo, reinterpretandone la filosofia in chiave italiana e familiare. Le proporzioni sono volutamente squadrate e razionali, con una carrozzeria compatta ma alta che privilegia lo spazio interno e la visibilità. Il frontale è verticale e pulito, caratterizzato dalla firma luminosa sottile a LED e dal grande logo FIAT centrale, mentre i paraurti robusti e gli inserti protettivi sottolineano un approccio pratico e urbano.

La fiancata è semplice e funzionale, con ampie superfici vetrate, passaruota marcati e cerchi carenati pensati per migliorare l’efficienza aerodinamica. Il tetto alto e lineare promette un’abitabilità eccellente, coerente con lo spirito originario della Multipla. Al posteriore domina un design geometrico, con gruppi ottici verticali, portellone ampio e superfici pulite, pensate per facilitare l’uso quotidiano. Nel complesso, questa Multipla moderna punta su intelligenza progettuale, sostenibilità e modularità, proponendosi come una vera monovolume urbana del futuro, lontana dalle mode ma estremamente concreta.

Si tratta sicuramente di una ipotesi molto interessante che sembra fondere alla perfezione lo spirito della vecchia Multipla con quanto visto di recente con la Concept Citroen Elo. Al momento ovviamente sul design possiamo fare solo delle supposizioni ma pensiamo che se questa vettura si farà il suo stile potrebbe essere vicino a quello di questo render. Al momento non ci sono molti indizi su questo veicolo ma sappiamo con certezza che se si farà avrà un prezzo accessibile. Siamo sicuri che in caso di ritorno la nuova Fiat Multipla si candiderebbe a diventare uno dei modelli più popolari tra quelli presenti nella gamma della casa torinese facendo giustizia alla sua celebre antenata.

Infatti Fiat vuole cambiare filosofia in Europa rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni e dunque proporrà auto con prezzi interessanti in maniera da poter intercettare un gran numero di persone. Infine per quanto riguarda i motori è certa che nella gamma vi saranno diverse versioni completamente elettriche e probabilmente anche qualche ibrida tra cui la entry level che potrebbe avere un prezzo di partenza inferiore ai 20 mila euro.