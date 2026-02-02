Citroën Racing: gara difficile all’E-Prix di Miami

Citroën Racing ha vissuto un finale deludente nel terzo round del Campionato mondiale FIA ABB Formula E al Miami International Autodrome, nonostante un ritmo competitivo per tutto il weekend. Nick Cassidy, vincitore della gara precedente, è scattato dalla settima posizione in griglia e ha lottato intensamente, chiudendo la corsa in sedicesima posizione. Jean-Éric Vergne, partito 17°, ha guadagnato posizioni con una gara tattica e determinata, terminando 15°. Nonostante i risultati non riflettano il potenziale mostrato durante le prove e le qualifiche, il team ha confermato la propria competitività e determinazione per le prossime sfide del campionato.

Frustrante epilogo nel terzo round del Campionato mondiale FIA ​​ABB Formula E per il team Citroën Racing

L’evento ha segnato il debutto della Formula E sul tracciato di 2,32 km e 14 curve dell’Autodromo Internazionale di Miami, dove il team ha mostrato segnali positivi durante prove libere e qualifiche. Nonostante questo buon ritmo, le aspettative non si sono tradotte in un risultato soddisfacente, a causa di una gara bagnata e instabile che ha messo alla prova assetto e strategia gomme.

La pioggia prima della partenza ha obbligato la Safety Car a guidare il gruppo fino al quinto giro, rendendo complicata la gestione della gara. Le condizioni mutevoli della pista hanno limitato le possibilità dei piloti Citroën di esprimere appieno le loro prestazioni, costringendo a scelte tattiche difficili.

Nonostante il risultato deludente, Nick Cassidy mantiene la leadership nella classifica piloti, mentre il team Citroën Racing resta al secondo posto nella classifica squadre, subito dietro Porsche, confermando una stagione competitiva e la capacità di lottare per i vertici anche in condizioni difficili.

La squadra ora si concentrerà interamente sull’analisi delle sfide del fine settimana e sul perfezionamento del suo approccio in vista della doppia sfida a Jeddah del 13 e 14 febbraio, dove cercherà di tornare alla forma mostrata all’inizio della stagione.

Cyril Blais, direttore del team di Formula E della Citroën Racing, ha dichiarato: “Ovviamente non era la nostra giornata, ed è un risultato molto deludente per la squadra. Abbiamo mostrato un buon ritmo per tutto il weekend, ma chiaramente ci è mancato qualcosa in queste condizioni, il che è estremamente frustrante. Dobbiamo prenderla con le pinze, analizzare esattamente cosa è andato storto e capire dove possiamo migliorare prima di Jeddah. Ci sono lezioni da trarre da questa gara che saranno importanti più avanti nel corso dell’anno, quando affronteremo condizioni simili. È difficile da accettare, ma dobbiamo imparare da questa esperienza per poter andare avanti più forti”.

Il pilota del team di Formula E della Citroën Racing, Nick Cassidy, ha dichiarato: “È stata dura. Le qualifiche sono andate abbastanza bene, quindi non vedevo l’ora di correre, ma non è andata come previsto ed è stata una giornata davvero difficile per la squadra. Andiamo avanti, cercheremo di capire cosa è successo, ma senza soffermarci troppo. Ora l’attenzione si sposta su Jeddah la settimana prossima, dove sarei molto sorpreso se piovesse”.

Jean-Éric Vergne, pilota del Citroën Racing Formula E Team, ha dichiarato:”Si conclude così un weekend difficile. Il risultato non è stato chiaramente quello che ci aspettavamo o speravamo. La nostra prestazione sul bagnato durante la gara è stata pessima e sembrava che non potessimo fare molto per cambiare l’esito. Risultati come questi fanno molto male, ma ci riorganizziamo come squadra, analizzeremo dove dobbiamo migliorare e ci concentreremo per tornare più forti a Jeddah”.

Il pilota esordiente del Citroën Racing Formula E Team, Théo Pourchaire, ha commentato il weekend di gara con onestà e determinazione. “Il risultato finale è stato un po’ deludente per il team, soprattutto perché il nostro vero potenziale era chiaramente superiore a quanto espresso in pista. La gara è stata complicata, soprattutto perché era la nostra prima esperienza sul bagnato e ci sono mancati alcuni elementi chiave. Tuttavia, sono proprio queste situazioni a insegnarti di più: analizzare gli errori e impegnarsi per migliorare è la strada per crescere e ottenere risultati migliori nelle prossime gare.”

A livello personale, Pourchaire si è detto soddisfatto delle proprie performance: “Le FP0 sono andate molto bene, mi hanno permesso di imparare e sentirmi competitivo in macchina. È stato un weekend prezioso per la mia crescita e spero davvero di tornare presto a correre con il team, che considero già come una famiglia. Non so ancora quando, ma non vedo l’ora.”