Fiat Panda Fastback: nuovo avvistamento in strada per il SUV più sportivo del marchio torinese

Fiat Panda Fastback continua i suoi test in strada. Questa volta il prototipo camuffato con carrozzeria definitiva è stato avvistato in Italia da Gabetz Spy Unit come si evince dalle foto pubblicate sui social da Walter Vayr. Ricordiamo che il debutto di questo modello è atteso nel corso del 2026. Molto probabilmente nella seconda metà, forse a luglio ma ancora non è sicuro. Il suo debutto dovrebbe precedere quello dell’alto C-SUV Giga Panda che a questo punto è probabile possa debuttare tra la fine del 2026 e gli inizi del 2027.

Nuovo avvistamento per Fiat Panda Fastback: il SUV di segmento C sempre più vicino al debutto che avverrà probabilmente in estate

Nonostante le coperture che ne celano i dettagli, il nuovo modello Fiat mostra già alcune caratteristiche riconoscibili, come le linee squadrate e la firma luminosa a LED “pixelati”, richiamando lo stile della Grande Panda attualmente in commercio. La novità principale riguarda però proporzioni più imponenti e una coda dal carattere leggermente più sportivo, che ne definisce l’aspetto da SUV coupé.

I test della Fiat Panda Fastback proseguono, ma per avere un’idea più chiara del design definitivo sarà necessario attendere alcune settimane, quando il camouflage sarà ridotto. Anche l’abitacolo dovrebbe rimanere simile alla Grande Panda attuale, con la conferma di una dotazione tecnologica completa: quadro strumenti digitale da 10” e touchscreen centrale da 10,25” per il sistema di infotainment, a garanzia di un’esperienza digitale moderna e funzionale, senza stravolgere il layout già apprezzato dal pubblico.

Fiat Panda Fastback dunque sarà la proposta più sportiva tra quelle presenti nella futura famiglia Panda. La vettura secondo indiscrezioni potrebbe dare origine anche ad una versione Abarth. Resta da capire se la casa automobilistica dello scorpione resterà un brand autonomo o diverrà una costola di Fiat. In quel caso si tratterà di un allestimento.

Per quanto riguarda la gamma di motori la vettura disporrà di una gamma multi energia con versioni elettriche, ibride e termiche pure. Nel corso delle prossime settimane avremo le idee più chiare su questo SUV e sulle sue caratteristiche e non escludiamo nemmeno che nel corso della prossima primavera possano trapelare le prime foto senza veli del modello.