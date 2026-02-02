Stellantis guida le vendite in Francia in tutti i segmenti di mercato a gennaio 2026

A gennaio 2026, Stellantis France ha consolidato la sua leadership nel mercato automobilistico francese, raggiungendo una quota complessiva superiore al 33,2% nei segmenti di autovetture, veicoli commerciali leggeri e nella combinazione dei due. Il gruppo si è distinto anche per le performance dei singoli modelli: quattro vetture Peugeot e Citroën rientrano tra le dieci più vendute del mese, confermando la popolarità dei prodotti sul mercato. In particolare, Peugeot 208, Peugeot 2008, Peugeot 3008 e Citroën C3 hanno guidato le classifiche di vendita, sottolineando la forza commerciale e l’appeal dei marchi del gruppo in Francia.
Stellantis inizia il 2026 al vertice del mercato automobilistico francese
“A gennaio 2026, Stellantis è leader del mercato automobilistico francese con una quota del 33,2% nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri. Confermiamo inoltre il nostro primato tecnologico, confermandoci leader nei propulsori ibridi ed elettrici, con una quota di mercato del 34,2% nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri.
I nostri marchi stanno dimostrando le loro ottime performance: la Peugeot 208 è il veicolo più venduto in Francia, Citroën sta progredendo e ha raggiunto il 3° posto nel mercato delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri, mentre Fiat, Opel e Leapmotor continuano la loro crescita. Questi risultati dimostrano la forza collettiva di Stellantis e l’impegno dei nostri team nel fornire una mobilità innovativa e accessibile a tutti”, ha commentato Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis Francia.
Per quanto riguarda i marchi: Peugeot è leader in Francia nelle vendite di veicoli ibridi (HEV/PHEV) per autovetture, veicoli commerciali leggeri e veicoli combinati, con una quota di mercato del 20,5% in tutti i canali. Questa performance si basa sulla forza dei suoi modelli, tre dei quali rientrano nella top 10 delle autovetture più vendute in tutti i canali. I SUV Peugeot 2008, 3008 e 5008 rimangono leader nei loro segmenti, così come la Peugeot 308, soddisfacendo pienamente le aspettative sia dei clienti privati che di quelli aziendali.
Citroën sta registrando un forte slancio, trainato dalla C3, che si posiziona al terzo posto sul mercato con 4.582 immatricolazioni. La C3 Aircross e il nuovo SUV C5 Aircross hanno guadagnato una posizione, posizionandosi al quarto posto nei rispettivi segmenti. Anche Berlingo ha confermato la sua solida performance con oltre 1.500 immatricolazioni, guadagnando una posizione e raggiungendo il secondo posto nel suo segmento. Il marchio conferma la sua solida posizione nel mercato dei veicoli elettrici in rapida crescita (+49% rispetto al 2025) e si posiziona come il terzo marchio di veicoli elettrici in Francia con una quota di mercato dell’8,6% e un mix di veicoli elettrici del 22,5%.
Fiat : Nel mercato delle autovetture, Fiat ha ottenuto una performance notevole con una crescita del 21,6% rispetto a gennaio 2025. Questa performance è stata trainata dai modelli Grande Panda, 600 e 500, dotati di propulsione ibrida. Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, il marchio ha continuato il suo slancio con un aumento del 27,5% delle immatricolazioni e una crescita della quota di mercato di 1,4 punti, confermando la rilevanza dell’offerta Fiat Professional per i professionisti.
Stellantis Pro One conferma la sua leadership nel mercato francese a gennaio 2026, con una quota di mercato cumulativa che raggiunge il 36,9% con 5 veicoli nella top 10. A gennaio 2026, Stellantis ha mantenuto la sua posizione di leader nel mercato francese delle immatricolazioni di autovetture e veicoli commerciali leggeri 100% elettrici, con una quota di mercato del 29,5%. Con una gamma completa di oltre quaranta modelli 100% elettrici, i marchi dell’azienda soddisfano le esigenze di una mobilità sostenibile. Citroën ë-C3 e Peugeot e-208 sono tra i cinque veicoli elettrici più venduti in Francia.