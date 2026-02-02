Stellantis guida le vendite in Francia in tutti i segmenti di mercato a gennaio 2026

A gennaio 2026, Stellantis France ha consolidato la sua leadership nel mercato automobilistico francese, raggiungendo una quota complessiva superiore al 33,2% nei segmenti di autovetture, veicoli commerciali leggeri e nella combinazione dei due. Il gruppo si è distinto anche per le performance dei singoli modelli: quattro vetture Peugeot e Citroën rientrano tra le dieci più vendute del mese, confermando la popolarità dei prodotti sul mercato. In particolare, Peugeot 208, Peugeot 2008, Peugeot 3008 e Citroën C3 hanno guidato le classifiche di vendita, sottolineando la forza commerciale e l’appeal dei marchi del gruppo in Francia.

Stellantis inizia il 2026 al vertice del mercato automobilistico francese

“A gennaio 2026, Stellantis è leader del mercato automobilistico francese con una quota del 33,2% nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri. Confermiamo inoltre il nostro primato tecnologico, confermandoci leader nei propulsori ibridi ed elettrici, con una quota di mercato del 34,2% nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri.

I nostri marchi stanno dimostrando le loro ottime performance: la Peugeot 208 è il veicolo più venduto in Francia, Citroën sta progredendo e ha raggiunto il 3° posto nel mercato delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri, mentre Fiat, Opel e Leapmotor continuano la loro crescita. Questi risultati dimostrano la forza collettiva di Stellantis e l’impegno dei nostri team nel fornire una mobilità innovativa e accessibile a tutti”, ha commentato Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis Francia.

Per quanto riguarda i marchi: Peugeot è leader in Francia nelle vendite di veicoli ibridi (HEV/PHEV) per autovetture, veicoli commerciali leggeri e veicoli combinati, con una quota di mercato del 20,5% in tutti i canali. Questa performance si basa sulla forza dei suoi modelli, tre dei quali rientrano nella top 10 delle autovetture più vendute in tutti i canali. I SUV Peugeot 2008, 3008 e 5008 rimangono leader nei loro segmenti, così come la Peugeot 308, soddisfacendo pienamente le aspettative sia dei clienti privati ​​che di quelli aziendali.

Citroën sta registrando un forte slancio, trainato dalla C3, che si posiziona al terzo posto sul mercato con 4.582 immatricolazioni. La C3 Aircross e il nuovo SUV C5 Aircross hanno guadagnato una posizione, posizionandosi al quarto posto nei rispettivi segmenti. Anche Berlingo ha confermato la sua solida performance con oltre 1.500 immatricolazioni, guadagnando una posizione e raggiungendo il secondo posto nel suo segmento. Il marchio conferma la sua solida posizione nel mercato dei veicoli elettrici in rapida crescita (+49% rispetto al 2025) e si posiziona come il terzo marchio di veicoli elettrici in Francia con una quota di mercato dell’8,6% e un mix di veicoli elettrici del 22,5%.

Fiat : Nel mercato delle autovetture, Fiat ha ottenuto una performance notevole con una crescita del 21,6% rispetto a gennaio 2025. Questa performance è stata trainata dai modelli Grande Panda, 600 e 500, dotati di propulsione ibrida. Nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, il marchio ha continuato il suo slancio con un aumento del 27,5% delle immatricolazioni e una crescita della quota di mercato di 1,4 punti, confermando la rilevanza dell’offerta Fiat Professional per i professionisti.

Stellantis Pro One conferma la sua leadership nel mercato francese a gennaio 2026, con una quota di mercato cumulativa che raggiunge il 36,9% con 5 veicoli nella top 10. A gennaio 2026, Stellantis ha mantenuto la sua posizione di leader nel mercato francese delle immatricolazioni di autovetture e veicoli commerciali leggeri 100% elettrici, con una quota di mercato del 29,5%. Con una gamma completa di oltre quaranta modelli 100% elettrici, i marchi dell’azienda soddisfano le esigenze di una mobilità sostenibile. Citroën ë-C3 e Peugeot e-208 sono tra i cinque veicoli elettrici più venduti in Francia.