Fiat è leader di mercato in Uruguay

Fiat si conferma leader assoluto nel mercato delle auto nuove in Uruguay, registrando un ulteriore aumento delle vendite e un’espansione significativa della gamma ibrida ed elettrica. Secondo l’azienda, la stabilità economica del Paese e la crescente maturità dei clienti sono elementi chiave che hanno sostenuto questo successo.

L’Uruguay rappresenta il 30% delle vendite dell’azienda in America Latina

Nel 2025, il mercato automobilistico uruguaiano ha raggiunto un record storico con oltre 70.000 nuove vetture vendute. In questo contesto, Fiat ha conquistato la vetta dei marchi più venduti, superando le 9.000 unità grazie a una strategia di prodotto mirata, alla forza dei modelli più popolari e a una rete di concessionari efficiente e capillare.

Per Stellantis, l’Uruguay rappresenta uno dei mercati più rilevanti della regione, contribuendo per oltre il 30% alle vendite latinoamericane del gruppo. L’azienda considera il Paese un punto di riferimento per gli altri mercati regionali, grazie anche alla prevedibilità economica, al cambio stabile, alla bassa disoccupazione e all’accesso facilitato ai finanziamenti, fattori che incentivano i consumatori a investire in auto nuove.

È importante sottolineare che il prezzo non è l’unico, né il più importante, criterio di selezione. I clienti considerano principalmente le dimensioni, la funzionalità, le prestazioni e l’idoneità di un’auto al proprio stile di vita. Solo in una fase successiva si analizza il costo di acquisto.

Stellantis gestisce un ampio portafoglio di marchi in Uruguay: da Fiat e Jeep, passando per Peugeot e Citroën, fino a RAM e Opel. Una sfida fondamentale è posizionarli in modo da evitare la concorrenza interna e massimizzare il potenziale di mercato. La strategia si basa su un’analisi precisa delle esigenze locali, su offerte competitive e su una politica dei prezzi coerente, sviluppata in collaborazione con gli importatori. La rete di concessionari svolge quindi un ruolo chiave, implementando efficacemente questi piani nei punti vendita.

L’azienda sottolinea come la priorità non sia solo aumentare le vendite, ma garantire un servizio di qualità, la piena soddisfazione dei clienti e rapporti solidi con i partner commerciali. Dopo aver raggiunto la leadership, la sfida principale resta mantenerla nel tempo.

Per questo, Stellantis annuncia una nuova offensiva di prodotto: l’arrivo di nuovi modelli RAM, l’espansione della gamma ibrida ed elettrica Peugeot, l’elettrificazione progressiva dei veicoli Citroën e ulteriori opzioni di motorizzazione per i modelli Jeep, confermando l’impegno del gruppo a offrire soluzioni innovative, sostenibili e in grado di soddisfare le diverse esigenze dei clienti.