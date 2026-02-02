Stellantis sotto accusa in Francia: rischio multa di 500.000 euro al giorno

La filiale francese di Stellantis, SAS Stellantis Auto, è stata formalmente diffidata dalle autorità francesi a rispettare gli obblighi imposti dal codice commerciale. Gli agenti della DGCCRF, operanti presso la Direzione Interdipartimentale Regionale per l’Economia, l’Occupazione, il Lavoro e la Solidarietà (DRIEETS) dell’Île-de-France, hanno ordinato alla società di cessare pratiche considerate illegali, in particolare riguardo a squilibri significativi e vantaggi manifestamente sproporzionati rispetto alle controparti dei fornitori.

La decisione fa riferimento agli articoli L. 442-1 I e 2° e L. 470-1 del codice commerciale francese, volti a tutelare la parità contrattuale tra imprese e a prevenire abusi nelle relazioni commerciali. Secondo la DRIEETS, alcune condizioni imposte da Stellantis ai fornitori avrebbero configurato proprio tali irregolarità, rendendo necessaria l’immediata messa in conformità della società.

Stellantis ha ricevuto un termine di sei mesi per adeguarsi agli obblighi e correggere le pratiche contestate. Al termine di questo periodo, i funzionari della DRIEETS verificheranno la corretta esecuzione della diffida e l’effettivo adeguamento della società alle prescrizioni.

Le conseguenze di eventuali violazioni persistenti sono pesanti: in caso di mancata osservanza, Stellantis dovrà pagare una penale giornaliera pari a 500.000 euro, fino al completo rispetto dell’ingiunzione. La sanzione è prevista per un massimo di 240 giorni, con un impatto economico potenzialmente rilevante per la filiale francese.

La vicenda segna un nuovo capitolo nelle tensioni tra grandi gruppi industriali e autorità di regolamentazione in Europa, sottolineando l’attenzione crescente verso pratiche commerciali corrette e trasparenti e il rispetto dei diritti dei fornitori, in un contesto in cui la normativa francese si conferma tra le più rigorose sul controllo degli squilibri contrattuali. Vedremo dunque nelle prossime settimane se ci saranno novità per il gruppo automobilistico che da circa 6 mesi è guidato dal CEO Antonio Filosa che il prossimo 21 maggio svelerà il nuovo piano strategico dell’azienda.