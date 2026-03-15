Verde Jamiroquai, la LaFerrari più strana (e forse più preziosa) del mondo

Un verde che non si dimentica, che non chiede permesso. La LaFerrari di Jay Kay, frontman e anima dei Jamiroquai, oltre che collezionista seriale di automobili eccezionali, arriva all’asta RM Sotheby’s di Monaco il prossimo 25 aprile 2026 con una livrea Signal Green che è già, da sola, metà della storia. L’altra metà la racconta il Cavallino Rampante attaccato sul cofano e un V12 da 963 CV che non ha bisogno di presentazioni.

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La stima si aggirà tra i 4 e i 4,5 milioni di euro. Una cifra che, considerato quello che c’è sotto e intorno, potrebbe rivelarsi solo il punto di partenza per questa LaFerrari.

Partiamo dalla carrozzeria. Il Signal Green è una tonalità scelta personalmente da Jay Kay come omaggio alle origini italiane della Casa, mai applicata su altri esemplari ufficiali. Il tetto in fibra di carbonio nero, configurazione riservata a circa 50 unità sulle 499 prodotte in totale, completa un’estetica che non conosce compromessi. Dentro, il connubio verde-nero si declina in cuciture a contrasto e materiali sartoriali, con il volante che porta una placchetta personalizzata con il logo Jamiroquai. Una firma unica.

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Tecnicamente, questa hypercar rappresenta il vertice di ciò che Maranello ha saputo produrre nell’era ibrida. Il 6.3 litri aspirato abbinato al sistema elettrico eroga 963 CV e 900 Nm, garantisce lo 0-100 in meno di 3 secondi e una velocità massima oltre i 350 km/h.

Jay Kay ha percorso circa 3.000 km prima di cederla nel 2019. Da allora, altri due proprietari hanno contribuito a portare il contachilometri a quota 12.042 km, un chilometraggio ideale per chi vuole un’auto ancora impeccabilmente conservata. La manutenzione è stata affidata esclusivamente a centri Ferrari autorizzati tra Regno Unito, Germania e Austria; nel gennaio 2023 è stata sostituita la batteria ad alta tensione, a febbraio 2026 è stato eseguito un check-up completo del sistema ibrido.

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Il pedigree espositivo chiude il cerchio. Protagonista al Museo Enzo Ferrari di Modena nel 2017, questa LaFerrari tornerà in mostra nel 2026 nell’ambito di “Greatest Hits”, rassegna dedicata alle Ferrari appartenute a icone della musica.