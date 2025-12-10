Nuova Lancia Delta si farà? Il 2025 si conclude nell’incertezza più totale

Per anni Stellantis ci ha illuso confermando il ritorno sul mercato di un mito: la nuova Lancia Delta. Era stata inserita ufficialmente tra i tre modelli per il rilancio del brand nel segmento premium europeo insieme alla nuova Lancia Ypsilon uscita nel 2024 e alla nuova Lancia Gamma che invece vedremo nella seconda metà del prossimo anno. Il suo arrivo era stato dapprima confermato per il 2028 e poi per gli inizi del 2029 dall’allora CEO di Lancia Luca Napolitano. Quest’ultimo aveva anche aggiunto che la vettura sarebbe rimasta fedele a se stessa con uno stile geometrico, sportivo e muscolare.

Nuova Lancia Delta: al momento il suo futuro sembrerebbe decisamente a rischio

Tutto questo ci aveva fatto sognare e anche i numerosi fan di Lancia e appassionati di questa auto avevano provato ad immaginare come sarebbe stato il ritorno della nuova Lancia Delta sul mercato. Ciò è testimoniato dai numerosi render apparsi sul web in questi anni ad immaginare il design di questo futuro modello. Purtroppo però le cose per Lancia sembrano essere cambiate con la nomina di Antonio Filosa alla guida di Stellantis e di Roberta Zerbi a capo di Lancia.

Infatti non sembrano al momento esserci più certezze sul ritorno di una nuova Lancia Delta. Questo a causa del mezzo flop della nuova Ypsilon che specie al di fuori dell’Italia non sta vendendo come sperato e anche per la grande cautela che accompagnerà la nuova Lancia Gamma che con un prezzo molto elevato e con una concorrenza agguerrita potrebbe fare molta fatica sul mercato secondo alcuni analisti. Di conseguenza a pagare sarà il ritorno della Delta. Al momento non è ancora certo che il modello non si farà anche se le recenti parole del CEO Zerbi fanno temere il peggio. Il CEO infatti ha di recente affermato che in questo momento l’unica certezza per il suo brand è il debutto della Gamma verso la fine dell’estate. Questo fa pensare che il futuro di Delta invece sia al momento decisamente in forse.

Tra i fan di Lancia e gli appassionati di auto c’è chi tira un sospiro di sollievo. Molti temevano di vedere crollare un mito con il debutto di una nuova Lancia Delta con motore ibrido o peggio elettrico su piattaforma Peugeot. Tanti altri ovviamente sarebbero invece assai dispiaciuto di questo mancato arrivo visto che comunque a prescindere la curiosità era tanta. Ovviamente al momento certezze non ve ne sono. Sicuramente intorno alla metà del prossimo anno avremo in proposito le idee più chiare quando Antonio Filosa rivelerà il nuovo piano industriale di Stellantis annunciando le novità previste per ogni singolo brand. Filosa nei giorni scorsi ha già anticipato che ogni marchio si dovrà differenziare in maniera netta dagli altri e darsi una propria missione.

Il fatto che di recente il CEO Zerbi abbia parlato di prezzi troppo alti e di avvicinare i giovani fa pensare ad un cambio di obiettivi con l’arrivo di qualche modello più compatto ed economico e magari più in sintonia con quelle che sono le richieste di mercato attuali. In parole povere un SUV compatto, una sorta di via di mezzo tra la nuova Ypsilon e la Gamma che sarà lunga circa 4,7 metri. Obbiettivamente un modello di questo tipo avrebbe molto più mercato rispetto alla nuova Lancia Delta e dunque capiamo i perchè di un eventuale marcia indietro anche se non rivedere questa vettura reinterpretata in chiave moderna sarebbe un vero peccato. Per il momento ci accontentiamo dei render come quello qui sopra realizzato da Alessandro Capriotti. Rimane il fatto che siamo quasi a fine 2025 e per il momento di questa auto non vi sono più notizie.