Ferrari 250 GT California Spider SWB venduta a prezzo…quasi record

Una Ferrari 250 GT California Spider SWB del 1960 è stata battuta all’asta dagli specialisti di Gooding Christie’s per 16.505.000 dollari. Non è il record assoluto per questa vettura, ma si avvicina al primato della specie. Sicuramente è stata una buona vendita, dal punto di vista economico. Privarsi di un gioiello di così grande caratura impoverisce però ogni collezione e ogni collezionista, sul piano sentimentale ed emotivo. Il processo di alienazione ha preso forma nella sessione di Amelia Island, in Florida, dove il lotto è stato conteso a suon di rilanci.

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Lo splendore della Ferrari 250 GT California Spider SWB è travolgente, come il valore storico e culturale portato in dote. Stiamo parlando di uno dei più grandi capolavori a quattro ruote di tutti i tempi. Fra le auto scoperte, nessuna è in grado di contenderle il primato in termini di eleganza. Questa scultura dinamica, vestita dalla Carrozzeria Scaglietti, è praticamente perfetta nella sua veste stilistica, che profuma di bellezza e sportività. Anche la meccanica è d’eccezione.

Ovvio, quindi, che la vendita all’asta di un esemplare della specie, offerto dagli specialisti di Gooding Chriestie’s alla tentazione dei potenziali acquirenti, abbia suscitato grande interesse. Questa fantastica biposto aperta, di eccezionale fascino e versatilità, ha fatto passare notti insonni ai collezionisti di tutto il mondo, desiderosi di accaparrarsi il prezioso lotto.

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La Ferrari 250 GT California Spider SWB, ossia a passo corto, migliora ulteriormente la già raffinatissima estetica della sorella a passo lungo, nota come LWD. Rispetto a quella è meglio proporzionata, più agile e maneggevole ma anche più potente, avendo in scuderia una ventina di cavalli in più.

L’esemplare offerto alla tentazione dei potenziali acquirenti è stato quello con telaio 1963 GT. Dispone dei fari coperti, che migliorano ulteriormente la resa estetica, ed è stata ceduta insieme al suo ultra-raro hard-top di fabbrica. La vettura fu consegnata nuova nell’ottobre 1960 alla Auto Becker di Düsseldorf, distributore ufficiale del “cavallino rampante” per la Germania.

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Nel 1970, fece il suo trasloco sull’altra sponda dell’Oceano, emigrando a St. Louis, Missouri. Dal 1976 ha fatto parte di due sole collezioni nella West Coast. Il trattamento che le è stato riservato nel tempo, oltre che attento e maniacale, ha avuto quasi un’impronta religiosa.

Coerentemente agli standard qualitativi del prodotto, questa Ferrari 250 GT California Spider SWB è stata offerta con la certificazione Ferrari Classiche Red Book e con una vasta documentazione, compresa la relazione dello storico Marcel Massini. Oltre che intrigante sul piano estetico, la “rossa” in esame è stupenda su quello dinamico.

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La spinta fa capo a un motore V12 da 3 litri di cilindrata, con angolo di 60 gradi fra le bancate, dissetato da tre carburatori Weber 36 DCL. Parliamo di un monumento ingegneristico, capace di sviluppare una potenza massima di 280 cavalli, a 7.000 giri al minuto, per una velocità di punta nell’ordine dei 270 km/h. L’energia giunge al suolo sulle ruote posteriori, accompagnata da un sound che fa venire la pelle d’oca. Questa, signori, è una vera colonna sonora da Oscar, degno corredo di un prodotto vocato all’eccellenza, su tutti i fronti. La Ferrari 250 GT California Spider SWB è un’auto glamour, la regina assoluta della Dolce Vita.

Fonte | Gooding Christie’s