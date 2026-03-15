Una Ferrari 458 Speciale unica all’asta a Monte Carlo

La Ferrari 458 Speciale è una delle sportive più riuscite dell’era moderna. Ultima e più prestante auto V8 a motore aspirato del “cavallino rampante“, riesce ad incantare tutti con la sua magia. Le discendenti non sono entrate nel cuore della gente con la stessa intensità. Ogni tanto qualche esemplare della specie torna sul mercato, suscitando grande interesse nei collezionisti. Lo stesso richiamo si può ipotizzare, forse con gli interessi, per la vettura del 2015 che gli esperti di RM Sotheby’s metteranno all’asta a Monte Carlo sul finire del mese di aprile. Si tratta di quella con telaio ZFF75VHB000212018.

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A renderla molto appetibile ci pensano la particolare configurazione e, soprattutto, la percorrenza quasi da veicolo “appena deliberato”. Quella offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti, nella sessione di vendita del Principato di Monaco, è una Ferrari 458 Speciale “come nuova”. Al momento della catalogazione ha accumulato appena 373 chilometri. Le quotazioni sono degne delle condizioni in cui versa e della particolarità del lotto. Ballano infatti da 500 mila a 600 mila euro, ma non si possono escludere cifre di aggiudicazione più alte, se i “duelli” fra gli autori dei rilanci si faranno caldi.

Dicevamo dell’allestimento molto particolare dell’esemplare destinato a passare di mano. Questo sfoggia una carrozzeria rifinita in Nero B/B con tetto Argento Nürburgring Metallic e con vari elementi esterni in fibra di carbonio. Gli interni sono in pelle rossa vivace: una scelta cromatica che genera un felice contrasto visivo. Sui sedili ci sono degli inserti centrali neri. A completare il quadro ci pensano i cavallini bianchi ricamati sui poggiatesta: un tocco di glamour.

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Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Incredibili le condizioni in cui versa l’auto. Sembra appena uscita dagli stabilimenti di Maranello. Venduta nuova tramite Nikki Hassler AG in Svizzera nel giugno 2015, questa sportiva è accompagnata da un libretto di manutenzione che documenta le visite annuali in concessionaria fino al 2022, con un ulteriore servizio eseguito a luglio 2024. L’esemplare all’asta è accompagnato dai libretti d’uso e manutenzione, dai manuali e da un set di valigie in pelle da tre pezzi. Non manca proprio nulla.

Il fascino della Ferrari 458 Speciale è di un ordine di grandezza superiore. Questa è un’auto che coinvolge emotivamente più di quasi tutte le altre. Straordinarie le sue doti dinamiche, in grado di dare soddisfazione persino ai piloti più smaliziati, che si confrontano spesso con le insidie delle piste.

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La sua bellezza estetica e il suo profilo tecnologico erano di riferimento al momento del debutto e continuano a distinguersi al più alto livello nell’attualità. Questa coupé sembra nata ieri, tanta è la sua freschezza. Sul piano spirituale e del piacere, poi, è oggi più allineata che mai ai bisogni degli appassionati. La supercar in esame, nata nella culla dell’arte automobilistica, offre una fusione unica di prestazioni, potenza e stile.

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s

Nata per prendere il posto della 430 Scuderia, la Ferrari 458 Speciale ne ha spinto ancora più in alto i pregi, con un salto in avanti di portata quantica, su tutti i fronti. Sotto il cofano posteriore libera la sua energia il già citato V8 ad alimentazione atmosferica da 4.5 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 605 cavalli, esercitati su un peso di soli 1.290 chilogrammi. Questi purosangue di razza sono elargiti con grande vigore. Le loro corsa è accompagnata da musicalità meccaniche inebrianti, destinate a fissarsi per sempre nel cuore.

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Di altissimo lignaggio le metriche prestazionali, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi, da 0 a 200 km/h in 9.1 secondi e da 0 a 1.000 metri in 19.4 secondi. La velocità massima supera i 325 km/h, il miglior tempo sul giro a Fiorano è di 1’23″5. Con questa “belva” emiliana si vive un’esperienza mistica, difficile da descrivere a parole. Innamorarsene perdutamente è un fatto naturale. Sublime il suo design.

La Ferrari 458 Speciale aggiunge con gusto note ulteriori di grinta allo splendore estetico della 458 Italia, di cui è la versione estrema. Al volante è chirurgica. Ogni input è accolto con prontezza. Qui si crea un feeling unico e indescrivibile fra uomo e mezzo, che proietta in una dimensione emotiva senza paragoni. Parlare di un’opera d’arte in movimento è ovvio per un mezzo del genere. Non c’è nessun abuso linguistico nell’assegnarle questa matrice, perché la Ferrari 458 Speciale è un capolavoro assoluto.

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Fonte | RM Sotheby’s