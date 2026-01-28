DS Automobiles: tutto pronto per il debutto a Miami nel Mondiale di Formula E

Così come nel caso del Citroën Racing Formula E Team, anche DS Automobiles si prepara all’inedito evento del Campionato del Mondo FIA ABB Formula E 2025/26 che si svolgerà presso il tracciato ricavato all’Hard Rock Stadium di Miami già questo fine settimana. Il 31 gennaio prossimo prenderà il via questo inedito appuntamento con le qualifiche e la gara il sabato pomeriggio.

Quello di Miami è un tracciato che promette di essere appassionante e in grado di dare il giusto spazio a una lotta serrata fra le monoposto elettriche di Formula E. Si estende su una lunghezza di 2,32 chilometri e mette a disposizione 14 curve, che si affiancano a tratti veloci che mettono sul piatto le condizioni ideali per meglio dimostrare le necessarie capacità di adattamento dei singoli team coinvolti. Per DS Automobiles e Penske Autosport, così come per l’intera Formula E, si tratta di un autentico debutto sul tracciato di Miami.

DS Automobiles guarda alla possibilità di guadagnare ulteriori punti importanti al termine dell’appuntamento di Miami

Dopo l’ottima qualifica e un interessante quarto posto finale in gara che Taylor Barnard ha portato a casa in Messico all’inizio di gennaio, DS Automobiles e Penske Autosport guardano alla possibilità di sparigliare le carte e guadagnare altri punti preziosi in ottica campionato. Lo stesso Barnard, in coppia con Maximilian Günther, punta a sfruttare al meglio le capacità insite nella monoposto di DS Automobiles per puntare alle posizioni di vertice.

Attualmente DS Automobiles risulta essere terza nella classifica a squadre, sebbene il campionato costruttori è guidato da Stellantis Motorsport che è partner del team per la fornitura del powertrain elettrico. DS Penske si presenterà a Miami con la massima motivazione e l’ambizione di conquistare anche il primo podio stagionale. Fino a oggi, da quando DS Automobiles ha debuttato nel Mondiale di Formula E, ha già ottenuto 4 titoli mondiali, 18 vittorie, 55 podi e 26 pole position su 139 gare disputate.