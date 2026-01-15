DS Performance Line: 2 weekend di porte aperte dai concessionari

Il debutto nel Belpaese della serie speciale DS Performance Line si appresta a prendere forma con due weekend di porte aperte, presso i concessionari italiani del marchio. Le date da segnare in agenda sono quelle del 17-18 e 24-25 gennaio. L’edizione speciale protagonista dell’iniziativa è stata declinata sui modelli DS 3, N°4 e DS 7, che se ne giovano con classe.

Gli allestimenti previsti per questa serie rendono omaggio allo stile distintivo della DS E-TENSE FE25, monoposto di Formula E del costruttore francese. L’estetica trova connessione col mondo delle corse “alla spina” per la livrea a tinte oro satinato e nero, che campeggia delicatamente sulla verniciatura di base. In particolare, questi toni sono applicati su numerosi componenti come stemmi, monogrammi, calotte degli specchietti, coprimozzi e cerchi, rafforzandone il carattere elegante e determinato.

La nuova edizione speciale DS Performance Line mette sul piatto anche una ricca dotazione di serie. Viene proposta inoltre con una offerta commerciale estremamente competitiva, che i potenziali acquirenti avranno l’occasione di approfondire nelle concessionarie DS Automobiles, durante il doppio weekend di porte aperte. Negli showroom potranno essere ammirate dal vivo le vetture dotate di questo allestimento, la cui dotazione supera quella delle Pallas, segnando alte note di esclusività, in linea con lo spirito del brand premium francese. Sfarzosi gli interni, con rivestimenti in Alcantara, materiali e finiture di pregio e dettagli esclusivi che elevano l’esperienza di comfort e raffinatezza a bordo.

DS 3, Edizione Speciale DS PERFORMANCE Line

Sul corpo grafico si nota il montante posteriore che richiama il motivo della monoposto di Formula E. Qui lo stile “DS PERFORMANCE Line” prende forma, sulla carrozzeria, con le calotte degli specchietti retrovisori esterni in oro satinato, la griglia nera impreziosita da un emblema in oro satinato e il tetto nero di serie. Il monogramma “3” in oro satinato sul portellone completa il pacchetto estetico, nel segno di una elegante sportività. L’equipaggiamento di serie include: sensori di parcheggio anteriori e posteriori; 360 VISION con monitoraggio dell’angolo cieco; cerchi in lega OSLO da 17″ (neri) con coprimozzi oro satinato e copriruota neri; sedili anteriori riscaldabili ed altro ancora.

N° 4, Edizione Speciale DS PERFORMANCE Line

Questa vettura incarna un’identità audace, grazie a un approccio stilistico di taglio atletico e ad alto indice di carattere. Lo speciale allestimento di cui ci stiamo occupando prende forma, sul piano estetico, in diversi elementi: calotte degli specchietti retrovisori in oro satinato, design specifico sul montante posteriore, monogramma parzialmente rifinito in oro satinato nello specchio di coda. Dentro si sviluppa una tela di classe ed esclusività, per garantire benessere e lusso. I sedili in Alcantara e il monogramma DS PERFORMANCE Line sulla plancia creano un ambiente premium in cui stile, comfort e tecnologia si fondono con un’attitudine sportiva.

DS 7 edizione speciale PERFORMANCE Line

Nell’allestimento di cui ci stiamo occupando, il noto SUV esalta ulteriormente la sua esclusività, per mettere ancora di più in risalto la sua natura premium ed elegante. Fra gli elementi distintivi provenienti dal motorsport, questa serie speciale “DS PERFOMANCE Line” offre uno specifico badge sul cofano, la griglia nera impreziosita dall’emblema DS in oro satinato, il monogramma “7” in oro satinato sul portellone posteriore e le calotte degli specchietti retrovisori esterni in oro satinato. Il tutto in una matrice espressiva che calibra bene l’eleganza e la sportività. Di serie ci sono: DS DRIVE ASSIST, 360 Vision, portellone posteriore elettrico con accesso facilitato, cerchi in lega da 19″ ed altro ancora.