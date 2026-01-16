DS diventa title partner del France SailGP Team

DS Automobiles inaugura un nuovo capitolo della propria storia, con il lancio di tre modelli in 18 mesi, e consolida la propria presenza nello sport con una partnership innovativa. Il marchio francese diventa title partner del team France SailGP, una prima assoluta per una casa automobilistica con questa squadra.

Il DS Automobiles SailGP Team France è diventato uno dei principali protagonisti di una nuova generazione di sport di alto livello

Il team France SailGP, sviluppato dal 2024 da K-Challenge, punta a costruire un progetto sportivo di eccellenza e innovazione. L’ingresso della casa francese di Stellantis rafforza la rete di partner ufficiali, tra cui ALL Accor, il Gruppo L’Oréal e Leyton, tutti uniti da una visione comune: creare un sistema sportivo performante, credibile e capace di generare valore.

Come title partner, DS Automobiles condivide con il team valori di eccellenza, performance ed efficienza, contribuendo a fare del DS SailGP Team France un protagonista della nuova generazione di sport ad alto livello, dove tecnologia, emozione e responsabilità ambientale camminano insieme.

SailGP è un laboratorio a cielo aperto e un campo di espressione unico, dove la precisione del tocco umano si unisce alla potenza della tecnologia. In questo mondo di competizione estrema, i dati guidano le decisioni e le prestazioni si misurano ad altissima intensità. Questo ambiente impegnativo trova naturale corrispettivo in DS Automobiles.

Marchio francese di alta gamma, DS Automobiles ha una visione della mobilità in cui design, innovazione tecnologica e comfort sono inscindibili. Diventando title partner del team France SailGP, il marchio conferma il suo impegno in progetti che combinano competenza, efficienza e influenza internazionale.

Nel mondo del SailGP, il concetto di impatto occupa un ruolo centrale. Si riflette nella capacità dei team di misurare e ridurre il proprio impatto ambientale, di integrare pratiche responsabili e di porre l’innovazione sostenibile al centro della competizione, in particolare attraverso l’Impact League, la componente CSR del campionato. Vera e propria competizione nella competizione, l’Impact League è una sfida strategica a sé stante, che il team francese del SailGP punta naturalmente a vincere.

Primo marchio automobilistico premium a partecipare al Campionato Mondiale ABB FIA Formula E nel 2015 – proprio come oggi, partecipando al SailGP insieme al team francese – DS Automobiles considera la competizione un vero e proprio acceleratore di innovazione tecnologica, in questo caso per i suoi modelli di serie. Le esperienze maturate sui circuiti di tutto il mondo alimentano il lavoro dei team dedicati allo sviluppo dei veicoli del Marchio, in un processo permanente di trasferimento di conoscenze.

Questo spirito d’avanguardia trova un’eco naturale nel DNA del campionato SailGP, un vero e proprio laboratorio di innovazione su scala globale. Una filosofia condivisa da K-Challenge, che persegue un approccio ambizioso alla decarbonizzazione del settore marittimo, supportato dal suo LAB, dove ogni innovazione è pensata come un contributo concreto per il futuro. Sia in acqua che su strada, DS Automobiles, K-Challenge e DS Automobiles SailGP Team France condividono la stessa voglia di andare oltre, con eleganza, controllo e impegno.