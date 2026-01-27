Il Citroën Racing Formula E Team si prepara per il debutto a Miami

La Formula E si prepara al debutto presso il Miami International Autodrome, un tracciato da 2,32 chilometri e 14 curve. Qui anche il Citroën Racing Formula E Team si prepara al debutto per quello che sarà anche il terzo appuntamento stagionale del Campionato del Mondo FIA ABB Formula E 2025/26. Così come per Citroën, anche per la Formula E si tratta di una primissima volta a Miami.

Una condizione che permetterà comunque al Citroën Racing Formula E Team di proseguire lungo un avvio di stagione assolutamente positivo. Ricordiamo infatti che Nick Cassidy ha già portato a casa la vittoria nell’ultimo appuntamento disputato a Città del Messico, dopo il terzo posto ottenuto in apertura di campionato a San Paolo. Tali risultati hanno permesso a Citroën Racing di porsi al top della classifica Piloti e anche in quella riservata ai Team. Il campionato costruttori, allo stesso tempo, è guidato da Stellantis Motorsport che è partner del team per la fornitura del powertrain elettrico. A Miami il Citroën Racing Formula E Team parteciperà anche alla sessione ufficiale delle Rookie Free Practice, venerdì prossimo, portando in pista il francese Théo Pourchaire che guiderà per la prima volta una monoposto di Formula E a marchio Citroën.

La volontà dei piloti del Citroën Racing Formula E Team è quella di mettere a punto risultati di assoluto interesse provenienti dall’inedito tracciato

La novità del tracciato di Miami suggerisce ai piloti del Citroën Racing Formula E Team, Nick Cassidy e Jean-Éric Vergne di ragionare sulla volontà di capitalizzare un ulteriore risultato rilevante, in modo da estrarre il massimo della performance su questo nuovo tracciato. Si vuole infatti prolungare l’ormai avviata striscia di prestazioni positive in modo da lottare costantemente per le posizioni vertice, conquistando il maggior numero di punti disponibili.

Il layout del tracciato di Miami mette a disposizione quella che appare come una sfida strategia del tutto inedita, oltre che una vera e propria opportunità di dimostrare le eventuali capacità di adattamento dei team. Allo stesso tempo prevede tratti veloci che si abbinano a sezioni tecniche in grado di garantire una competizione serrata e appassionante. L’appuntamento è per sabato 31 gennaio, con avvio delle ostilità il venerdì seguite dalle qualifiche e dalla gara sabato pomeriggio.