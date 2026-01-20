Citroën Racing conferma Théo Pourchaire per il Formula E Rookie Test a Miami

Dopo il successo storico ottenuto con Nick Cassidy a Città del Messico, Citroën Racing Formula E annuncia con entusiasmo la partecipazione del giovane pilota francese Théo Pourchaire al test ufficiale per principianti del campionato mondiale FIA ABB Formula E, previsto venerdì 30 gennaio, in vista dell’E-Prix di Miami del giorno successivo.

Il team Citroën Racing Formula E annuncia che il pilota francese Théo Pourchaire prenderà parte al test ufficiale per principianti

Théo Pourchaire, campione di Formula 2 nel 2023, porta con sé un curriculum di grande valore, consolidato anche dalla sua presenza nel programma giovani piloti di Stellantis Motorsport. Il ventiduenne ha già avuto modo di mettersi in luce come rookie nella undicesima stagione della Formula E, partecipando alle sessioni dedicate a Jeddah e Berlino. In entrambe le occasioni ha evidenziato ritmo costante, adattabilità ai diversi contesti di gara e notevoli capacità tecniche, confermando le sue qualità e la preparazione per affrontare le sfide del campionato elettrico. La sua presenza ai test rappresenta un ulteriore passo verso una promettente carriera in Formula E.

L’E-Prix di Miami segna il terzo round della dodicesima stagione del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E e rappresenta un momento cruciale per questo sport, poiché la Formula E gareggia per la prima volta all’Hard Rock Stadium. Con un circuito completamente nuovo e condizioni di pista in continua evoluzione, il test per i debuttanti svolge un ruolo cruciale non solo nel mettere in mostra i talenti emergenti, ma anche nell’aiutare il team a raccogliere dati fondamentali sulle prestazioni in vista dell’importantissimo giorno di gara.

Citroën Racing si presenta a Miami forte di un ottimo inizio di stagione. Nick Cassidy ha aperto la stagione con un podio a San Paolo, seguito rapidamente da una schiacciante vittoria davanti a un pubblico esaurito a Città del Messico. Il suo compagno di squadra Jean-Éric Vergne ha contribuito allo slancio della squadra con un solido piazzamento a punti all’ottavo posto. I test per principianti a Miami inizieranno venerdì 30 gennaio, mentre l’E-Prix di Miami seguirà sabato 31 gennaio.

Cyril Blais, direttore del team di Formula E della Citroën Racing, ha dichiarato: “Théo ha già dimostrato il suo talento e la sua maturità nelle precedenti sessioni da rookie e siamo lieti di dargli nuovamente il benvenuto. Fa parte della famiglia e ha svolto un lavoro eccezionale per noi nei test precedenti. Miami rappresenta una nuova sfida per ogni squadra e il suo feedback sarà prezioso mentre cerchiamo di sfruttare lo slancio dei nostri primi turni di campionato di successo”.

Il pilota esordiente del Citroën Racing Formula E Team Théo Pourchaire ha dichiarato: “Sono davvero felice di tornare in Formula E per il test rookie a Miami e non vedo l’ora di affrontare un altro nuovo circuito. L’ultima volta che ho guidato la vettura è stato a Berlino nel 2025, quindi è passato un po’ di tempo, ma lavorerò intensamente al simulatore con il team per assicurarmi di essere il più preparato possibile per la sessione. Il circuito dell’Hard Rock Stadium è nuovo per tutti, quindi non vedo l’ora di contribuire alla preparazione del team e di imparare il più possibile in questo ambiente unico”.