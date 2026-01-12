Citroën Racing ottiene la sua prima vittoria in Formula E

Citroën Racing ha scritto una pagina importante della propria storia conquistando la prima vittoria nel campionato mondiale FIA ABB Formula E, davanti a tribune gremite nello scenario iconico dell’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. Protagonista assoluto della giornata è stato Nick Cassidy, autore di una straordinaria rimonta che lo ha portato dalla tredicesima posizione fino al successo finale. Una prestazione costruita giro dopo giro, fatta di grande lucidità, precisione nelle manovre e gestione impeccabile dell’energia. I sorpassi decisi e puliti hanno acceso l’entusiasmo del pubblico, mentre il traguardo tagliato in testa ha confermato il talento del pilota e l’elevato livello competitivo del pacchetto tecnico messo in pista da Citroën Racing.

Nick Cassidy rimonta dalla 13a posizione e vince portando Citroën Racing in cima alla classifica

Nel corso del weekend, Citroën Racing ha totalizzato 29 punti in campionato, portando il totale della squadra nella dodicesima stagione a 44. La prestazione odierna vede Citroën Racing balzare in testa alla classifica del Campionato Mondiale FIA ​​ABB Formula nei Campionati Team e Piloti, segnando un inizio straordinario per la prima stagione del team sotto i colori Citroën. La vittoria porta anche Stellantis in testa alla classifica Costruttori con 62 punti.

La vittoria di oggi si aggiunge all’ottima prestazione iniziale del team a San Paolo, dove Cassidy si è piazzato terzo nella gara inaugurale a dicembre. Con un podio nel Round 1 e una vittoria nel Round 2, Citroën Racing lascia il Messico come il team in forma della Stagione 12. Il successo del team è stato ulteriormente rafforzato da Jean-Éric Vergne, autore di una rimonta decisa e dinamica. Partito dalla 18a posizione, il francese si è fatto strada fino a un impressionante ottavo posto, assicurandosi preziosi punti per il campionato e sottolineando la forza e la profondità della coppia di piloti.

Citroën Racing ora si concentra sul prossimo round del Campionato mondiale FIA ​​ABB Formula E, mentre aumenta lo slancio verso quella che si preannuncia come un’entusiasmante stagione 12.

Cyril Blais, direttore del team di Formula E della Citroën Racing, ha dichiarato: “Che weekend, e che modo di celebrare la 150ª gara di Formula E, soprattutto sapendo che siamo stati anche il team ad aggiudicarsi i traguardi numero 50 e 100. Oggi è una giornata incredibilmente speciale. Onestamente, dopo le qualifiche, non avrei mai potuto immaginare un risultato del genere. Ancora una volta, la nostra prestazione mette in luce la forza e la professionalità di questa squadra e della nostra formazione di piloti. Iniziare la stagione con un podio e seguirlo subito con una vittoria solo alla seconda gara: cosa potremmo chiedere di più?

“Questa vittoria è un degno tributo al duro lavoro e alla resilienza di tutti i membri del team. Ci prenderemo un momento per festeggiare, poi ci impegneremo a testa bassa per assicurarci di mantenere questo slancio anche nelle prossime gare. Non diamo mai nulla per scontato, ma oggi siamo incredibilmente orgogliosi di Nick, Jean-Éric e di tutto il team Citroën Racing.”

Il pilota del team di Formula E della Citroën Racing, Nick Cassidy, ha dichiarato: “È incredibile! Davanti a tutti questi fantastici tifosi, l’atmosfera è impareggiabile in Formula E, quindi vincere qui con Citroën è stato un inizio da sogno. Sono davvero felice per la mia squadra e li ringrazio per aver creduto in me, per avermi coinvolto in questo progetto. Penso che ci aspettano momenti davvero fantastici, che momento! Fino all’ultimo giro non pensavo che fossimo a posto. Ero contento del quarto posto di oggi, partendo dal tredicesimo, la mia radio mi diceva sempre ‘cerchiamo di ottenere un buon risultato’, ma il mio ingegnere ha sempre preso le decisioni giuste. Questa vittoria è molto per lui, per me e per tutta la squadra. Sono stati il ​​team, la macchina, il pacchetto e la strategia a permetterci di vincere quella gara: non si può vincere questa gara con una macchina scadente.”