Leapmotor amplierà la sua presenza in Spagna con 15 aperture e 4 nuovi modelli

Il 2025 è stato un anno di grande crescita per Leapmotor, che ha consolidato la propria gamma e rafforzato la presenza commerciale in Spagna. In poco più di 14 mesi, il marchio è passato dall’essere quasi sconosciuto a diventare uno dei protagonisti della mobilità elettrica accessibile nel Paese.

In Spagna Leapmotor punta al 2026 come anno di forte crescita della sua rete commerciale e della sua gamma di modelli

Nel primo anno completo sul mercato spagnolo, Leapmotor ha totalizzato 2.975 immatricolazioni, ottenendo una quota dell’1,3% tra le auto ibride plug-in. Limitandoci ai veicoli totalmente elettrici, il brand ha registrato 2.104 unità vendute, raggiungendo il 2,1% del mercato e confermandosi come secondo marchio cinese più venduto nel settore delle auto elettriche in Spagna. Un risultato significativo, che testimonia la rapida affermazione del marchio nel panorama locale della mobilità sostenibile.

Analizzando le tipologie di clientela, Leapmotor registra il 69% delle vendite di veicoli nuovi tramite acquirenti privati. All’interno di questo segmento di clientela, il marchio è salito al nono posto nel mercato delle auto elettriche, con 1.549 unità vendute e una quota di mercato del 2,7%.

Per modello, la city car T03 è la best-seller di Leapmotor in Spagna, con il 47% delle immatricolazioni, seguita dalla versione REEV della C10 al 29%, dalla C10 elettrica al 12% e dalla B10, che in pochi mesi ha già raggiunto il 12% delle vendite in Spagna.

Questi risultati positivi sono il frutto dell’alleanza tra Stellantis e Leapmotor, un connubio perfetto in cui Stellantis contribuisce con la sua capillare e consolidata rete di concessionari e centri di assistenza ufficiali, insieme alla sua competenza nell’elaborazione e nella produzione di veicoli. Leapmotor contribuisce con le sue tecnologie, come l’autonomia estesa REEV, la sua agilità di avviamento e la sua competitività, per offrire alternative accessibili che soddisfano i più esigenti standard di comfort e qualità, come il protocollo di sicurezza EuroNCAP, che C10 e B10 hanno superato a pieni voti.

Per Leapmotor, il 2026 sarà un anno di crescita accelerata in Spagna. Il marchio si avvicinerà ancora di più ai suoi clienti con l’apertura di 15 nuovi punti vendita, portando la sua rete a 80 concessionari. I prossimi dodici mesi saranno ricchi di lanci, come la Leapmotor B10 REEV, che aprirà gli ordini tra pochi giorni, il 27 gennaio. Nel frattempo, la sportiva B05 arriverà questa primavera, mentre la B03X è attesa per settembre. L’anno si chiuderà con la A05 a novembre o dicembre.