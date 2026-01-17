Leapmotor B10 REEV Hybrid arriva in Italia: il SUV in offerta al prezzo di 25.900€

Leapmotor B10 REEV Hybrid è l’ultima novità alla gamma della casa automobilistica cinese di Stellantis. Il modello è appena arrivato in Italia. Si tratta del modello dotato della tecnologia Range Extended Electric Vehicle (REEV). Per festeggiare il suo arrivo Leapmotor ha deciso di lanciare nel nostro paese una promozione per acquistare il crossover compatto con prezzi che partono da 25.900 euro.

In Italia arriva Leapmotor B10 REEV Hybrid: il crossover utilizza la tecnologia Range Extender

Come tutti i modelli dotati di range extender Leapmotor B10 REEV Hybrid dispone di un generatore a benzina da 1,5 litri che ricarica la batteria durante la marcia. La batteria da 18,8 kWh consente di percorrere fino a 80 km in modalità completamente elettrica secondo il ciclo WLTP (valori preliminari), mentre il generatore da 50 kW permette di raggiungere un’autonomia totale fino a 900 km. Il sistema di gestione dell’energia prevede quattro modalità di guida: EV+, EV, Fuel e Power+. Queste consentono di adattare il funzionamento del veicolo alle diverse condizioni, privilegiando efficienza o prestazioni.

Con una lunghezza di 4.530 mm, una larghezza di 1.885 mm, un’altezza di 1.655 mm e un passo di 2.735 mm, la Leapmotor B10 REEV Hybrid unisce compattezza esterna e ampia abitabilità. L’abitacolo offre elevato comfort, eccellente spazio per la testa e sedili anteriori in eco-pelle riscaldati e ventilati. A bordo il modello dispone del sistema operativo LEAP OS 4.0 Plus, gestito da un chipset Qualcomm 8155. Questo serve per alimentare un display centrale HD 2.5K da 14,6 pollici. L’interfaccia ricorda quella di uno smartphone ed è molto semplice da usare.

Leapmotor B10 REEV Hybrid dispone inoltre di un sistema audio con 12 altoparlanti che garantisce un’esperienza davvero premium. La protezione a bordo è assicurata da una scocca ad alta resistenza con maggiore rigidità torsionale, sette airbag e un pacchetto di 17 sistemi ADAS che supportano il guidatore in numerosi scenari di utilizzo, garantendo elevati livelli di sicurezza in ogni spostamento.

Un approccio che ha già ricevuto una conferma autorevole: la B10 ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP, attestando gli standard di sicurezza e la visione orientata a un’innovazione sostenibile di Leapmotor. Leapmotor B10 REEV Hybrid è proposta in Italia con due allestimenti completi, Life e Design, sei colori esterni e tre interni. Life offre una dotazione full-optional, mentre Design introduce contenuti premium dedicati a comfort e tecnologia. La gamma è pensata per utenti urbani evoluti, famiglie giovani e clienti in cerca di un salto di segmento.

Infine segnaliamo che gli ordini si apriranno il 27 gennaio. I prezzi di listino prevedono che per la versione entry level Life si parta da 29.900 euro e per quella Design da 31.400 euro. In vista del lancio però Leapmotor ha previsto che la prima sia offerta in promozione a 25.900 euro mentre la seconda a 27.400 euro. Queste sono valide in caso di permuta o rottamazione.