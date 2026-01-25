Nuova Alfa Romeo Giulia 2028: il biscione lavora a versioni clamorose che faranno parlare a lungo

Nuova Alfa Romeo Giulia è stata posticipata al 2028 come del resto anche la nuova Alfa Romeo Stelvio. La nuova dirigenza del biscione ha deciso di ripensare il progetto a 360 gradi con l’implementazione di nuovi motori termici e probabilmente anche qualche modifica estetica. La vettura, che inizialmente doveva debuttare nella primavera del 2026, la vedremo intorno alla metà del 2028. Il biscione al momento è impegnato nello sviluppo di questo importante modello con l’obiettivo di portare sul mercato una vettura che non solo sia all’altezza della prima generazione oltre che della stessa storia e tradizione della casa milanese, ma che addirittura rappresenti un notevole salto di qualità rispetto all’attuale versione.

Ci saranno versioni della nuova Alfa Romeo Giulia davvero interessanti: la berlina si vuole confermare al top del suo segmento

La nuova Alfa Romeo Giulia nascerà su piattaforma STLA Large e sarà prodotta presso lo stabilimento di Cassino che aspetta a braccia aperte di avviare la produzione di questo modello come del resto anche della nuova Stelvio per incrementare le sue attività. Non si tratterà più di una berlina sedan a tre volumi come il modello attuale ma di una berlina fastback da due volumi e mezzo con la coda tronca e un profilo quasi da berlina coupé. Ancora una volta l’auto punterà sul piacere di guida e sulle prestazioni per le versioni top di gamma che si preannunciano come le migliori di sempre sotto il profilo della velocità e della potenza.

Nonostante le polemiche che stanno accompagnando l’arrivo della nuova Alfa Romeo Giulia e della nuova Alfa Romeo Stelvio per i ritardi etc. vi possiamo già preannunciare che la berlina di segmento D del biscione farà parlare di se in senso positivo per la presenza di versioni davvero clamorose destinate a diventare un vero e proprio punto di riferimento tra le berline premium della medesima categoria come del resto avvenuto anche con la prima generazione.

Advertisement

La nuova Alfa Romeo Giulia avrà ancora come sua top di gamma la versione Quadrifoglio ma non si esclude la presenza di altre versioni molto interessanti come l’elettrica da 1000 cavalli e quella ad autonomia estesa che però al momento non è ancora certa al 100 per cento. Per quanto riguarda la versione Quadrifoglio sembra assai probabile che possa avere ancora un motore termico anche se non puro.

Si parla di versioni ibride plug-in e dunque potrebbe essere questa la soluzione che verrà adottata per questa versione top di Giulia che forse userà il V6 Nettuno ma al momento non vi sono certezze. In America si fa anche il tifo per il motore turbo Hurricane che garantisce 324 cavalli e che con l’ibridazione potrebbe arrivare a garantire numeri molto interessanti. Ovviamente non si escludono sorprese.

Advertisement

In un secondo momento non si può escludere nemmeno l’arrivo di versioni speciali come la GTA e la GTAm in edizione limitata capaci di prestazioni estreme in strada e in pista ma per questo però ci sarà ancora da apettare un bel po’. Qua vi mostriamo tre diversi render tra cui quello qui sopra di Alessandro Capriotti e più in alto di Bruno Callegarin che ipotizzano lo stile del modello. Al momento in assenza di foto spia e teaser ovviamente si fanno tante ipotesi sullo stile definitivo della berlina. La verità però la scopriremo solo quando Stellantis annuncerà le prime notizie ufficiali, si spera già intorno alla metà del 2026.