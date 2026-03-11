Opel Motorsport accelera sulla crescita dei talenti emergenti

Opel Motorsport continua a distinguersi nel panorama delle competizioni per i risultati ottenuti, ma anche per il lavoro costante nella crescita dei giovani piloti. La valorizzazione dei talenti emergenti rappresenta infatti uno dei pilastri della strategia sportiva del marchio tedesco, che nel corso degli anni ha costruito un percorso formativo credibile e concreto.

Trampolino di lancio per i talenti: Opel Motorsport ha una lunga tradizione nella promozione dei giovani piloti di rally

Dopo le esperienze maturate in passato nelle categorie in pista, come Formula Opel e Formula 3, dal 2013 Opel Motorsport ha spostato con decisione la propria attenzione sul mondo dei rally, diventando un riferimento nella formazione delle nuove promesse della disciplina. In questo percorso, la collaborazione con ADAC ha avuto un ruolo centrale.

Dalla nascita dell’ADAC Opel Rally Cup fino all’attuale evoluzione nell’ADAC Opel GSE Rally Cup, oggi accompagnata dalla nuova Opel Mokka GSE Rally, il progetto ha consolidato una struttura di crescita solida, destinata a rafforzarsi ulteriormente anche nei prossimi anni.

Il meccanismo alla base del progetto è lineare ma estremamente funzionale: i vincitori del campionato monomarca elettrico conquistano l’accesso diretto all’ADAC Opel Rally Junior Team, dove possono misurarsi nel Campionato Europeo Rally Junior. È un percorso di crescita concreto che, nel tempo, ha dato risultati di grande rilievo. In nove stagioni, il team ha conquistato sei titoli europei junior con Emil Bergkvist, Marijan Griebel, Chris Ingram, Martins Sesks, Laurent Pellier e Calle Carlberg, prima con la Opel ADAM R2 e poi con la Opel Corsa Rally4.

Il valore di questa scuola si riflette anche nei traguardi raggiunti fuori dal programma junior. Ex piloti Opel hanno infatti conquistato successi nel Mondiale Junior, nell’Europeo Rally e nel campionato tedesco DRM. Anche oggi molte figure di spicco del rally tedesco arrivano proprio da questo vivaio.

I partner confermano il loro impegno nel sistema di successo di Opel per la promozione dei giovani talenti. Nella prossima stagione, il campione dell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2025, il giovane belga Tom Heindrichs , tenterà di seguire le orme dei suoi predecessori di successo nell’ADAC Opel Rally Junior Team. E la nuova ADAC Opel GSE Rally Cup offrirà ai giovani talenti una piattaforma perfetta per mettersi alla prova ai massimi livelli nel rally internazionale.

L’ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 promette gli stessi elevati standard di abilità di guida di sempre. Con il tedesco Timo Schulz, campione dell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2022, e il britannico Ioan Lloyd, due piloti con esperienza nel JERC sono già confermati nell’elettrizzante schieramento dei partecipanti. Altri piloti di punta provenienti da tutta Europa li sfideranno.

Il nuovo veicolo da competizione accrescerà ulteriormente il fascino dell’ADAC Opel GSE Rally Cup : con una potenza fino a 207 kW (281 CV), una coppia di 345 Nm e tecnologie da corsa all’avanguardia, l’Opel Mokka GSE Rally elettrica a batteria promette prestazioni da Rally4. La potente auto elettrica è ordinabile da subito al prezzo di 67.900 euro (IVA esclusa). Il modulo d’ordine corrispondente è scaricabile qui .

La stagione 2026 dell’ADAC Opel GSE Rally Cup inizierà il 29 e 30 maggio con l’ELE Rally nei Paesi Bassi. Il programma prevede sette tappe in sei paesi europei (Germania, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Francia e Italia). Uno degli eventi più importanti della stagione è la partecipazione al tradizionale Rally Sanremo di ottobre, la prima coppa monomarca rally completamente elettrica al mondo.