Fiat Grande Panda è la “City Car dell’anno” in Portogallo

FIAT Grande Panda è stata una delle protagoniste dell’edizione 2026 del Trofeo Auto dell’Anno Seguro Directo / Volante di Cristallo, aggiudicandosi il titolo di “City Car of the Year”. Il riconoscimento è il risultato della valutazione della giuria composta da giornalisti specializzati del settore automotive, in rappresentanza delle principali testate giornalistiche, che hanno effettuato test dinamici negli ultimi mesi.

Trionfo per Fiat Grande Panda nel premio Auto dell’Anno Seguro Directo / Trofeo Volante di Cristallo

La nuova Fiat Grande Panda si è distinta per il design accattivante, l’ottimo rapporto qualità/prezzo, la dotazione completa e la versatilità della gamma motori, che comprende opzioni a benzina, ibride e 100% elettriche, una delle più complete del segmento. Sviluppata per garantire un utilizzo pratico, efficiente e funzionale nell’ambiente urbano, la Grande Panda rivisita lo spirito della Panda originale degli anni ’80, reinterpretandolo con un linguaggio contemporaneo che privilegia semplicità, robustezza e carattere.

La vittoria ottenuta nella categoria dedicata alle city car contribuisce a consolidare ulteriormente l’ottima accoglienza riservata al modello nel mercato portoghese, dove la vettura sta già raccogliendo riscontri particolarmente positivi. Questo risultato arriva infatti dopo un altro riconoscimento importante, rappresentato dalla selezione del modello tra i 7 finalisti del premio “Auto dell’anno”, confermando così il crescente interesse che la nuova proposta FIAT sta suscitando sia tra gli addetti ai lavori sia presso il pubblico.

A rafforzare ulteriormente questo percorso di apprezzamento c’è anche la presenza tra i finalisti del prestigioso premio europeo “Auto dell’anno”, un traguardo che aggiunge ulteriore valore al posizionamento del modello. Con la nuova Grande Panda, FIAT continua quindi a scrivere la propria storia in uno dei segmenti più rappresentativi della sua identità, proponendo una vettura pensata per rispondere in modo concreto, attuale ed efficace alle esigenze della mobilità urbana contemporanea.