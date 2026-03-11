Stellantis Vigo raggiunge un nuovo traguardo: prodotte 17 milioni di auto

Stellantis Vigo festeggia un traguarod importante. Lo stabilimento di Balaídos ha infatti appena raggiunto la quota di 17 milioni di veicoli prodotti nei suoi 68 anni di storia, aggiungendo un nuovo capitolo a un percorso industriale che continua a muoversi a ritmi molto sostenuti. È un traguardo che arriva a poca distanza da un altro risultato importante: solo il mese scorso, uno dei veicoli costruiti nello stabilimento, un Citroën Berlingo, è diventato il 15 milionesimo esportato dal porto di Vigo, scalo di riferimento per il trasporto roll-on/roll-off e punto centrale nella logistica del sito.

Storico traguardo per lo stabilimento di Stellantis a Vigo in Spagna

Quello di Balaídos non è solo uno stabilimento storico, ma anche una realtà che negli ultimi anni ha dimostrato una notevole capacità di crescere e di mantenere alti i volumi produttivi. Il dato dei 17 milioni lo conferma bene, soprattutto perché arriva a meno di due anni dal precedente traguardo. La soglia dei 16 milioni, infatti, era stata raggiunta piuttosto di recente, e il fatto di essere passati così in fretta al numero successivo racconta con chiarezza l’intensità del lavoro portato avanti nello stabilimento galiziano.

A spingere questa accelerazione è stato soprattutto il ritmo produttivo registrato negli ultimi anni. Nel 2025 Balaídos aveva già toccato un risultato molto significativo, con 559.427 veicoli assemblati, cifra che aveva segnato un record produttivo per il sito. Un livello così alto di attività ha permesso di arrivare rapidamente anche a questo nuovo traguardo, nonostante lungo il percorso non siano mancati alcuni rallentamenti. Nei mesi scorsi, infatti, la produzione aveva dovuto fare i conti con la cancellazione di diversi turni a causa delle tempeste che da gennaio in poi hanno complicato l’operatività.

Nonostante questo, la tabella di marcia è stata rispettata e lo stabilimento è riuscito comunque a centrare il risultato. A guidare oggi il sito è José Luis Alonso Mosquera, e proprio sotto la sua direzione è stata organizzata la celebrazione del nuovo record. Come spesso accade in queste occasioni, il momento è stato segnato da una foto commemorativa con alcuni membri del management e del personale dello stabilimento, quasi a voler fissare in un’immagine un passaggio che ha un valore simbolico molto forte per tutta la fabbrica.

A rendere ancora più interessante il traguardo è anche il veicolo che, quasi per caso, è diventato il protagonista di questa ricorrenza. La 17 milionesima auto prodotta a Vigo è infatti un Opel Combo elettrico, un modello che rappresenta bene la fase attuale dello stabilimento e il tipo di produzione che oggi ne caratterizza l’attività. L’Opel Combo elettrico fa parte della famiglia di veicoli realizzati nel cosiddetto Sistema 2, dove vengono prodotti anche Fiat Doblò, Citroën Berlingo, Peugeot Partner e Toyota Proace City, quest’ultimo frutto della collaborazione con il marchio giapponese. Il Peugeot 2008, invece, viene assemblato nel Sistema 1.

È un’organizzazione che mostra chiaramente la flessibilità industriale di Balaídos, capace di gestire modelli diversi e marchi differenti all’interno di una struttura produttiva che continua a rimanere tra le più importanti del gruppo. E del resto, la storia dello stabilimento è fatta proprio di questa capacità di adattarsi, crescere e cambiare insieme all’industria automobilistica.

La fabbrica nacque a Vigo come Citroën Hispania e da allora ha accompagnato per decenni l’evoluzione del settore, attraversando cambi di proprietà, trasformazioni tecnologiche e nuove strategie industriali. Ogni milione di veicoli prodotto ha rappresentato un passaggio importante, ma negli ultimi anni la velocità con cui questi traguardi sono stati raggiunti è aumentata sensibilmente. Nel 2017, in occasione del 60° anniversario, l’allora stabilimento PSA di Vigo celebrava la produzione della 13 milionesima auto. Oggi, a distanza di appena otto anni, quel numero è salito di altri quattro milioni.

Stellantis Vigo continua infatti a essere una delle fabbriche più produttive del gruppo, con un ruolo strategico sia sul piano industriale sia su quello logistico. E proprio per questo, il traguardo dei 17 milioni va letto come la conferma di una centralità che negli anni non si è mai davvero attenuata.