Leapmotor B10: nuovo aggiornamento software over-the-air (OTA), ecco cosa cambia

Leapmotor sta lanciando un nuovo aggiornamento software over-the-air (OTA) per Leapmotor B10, che introduce una serie di nuove funzionalità per migliorare il comfort di guida, la connettività e la sicurezza. Questo aggiornamento over-the-air (OTA) arriva a pochi mesi dal lancio del SUV completamente elettrico di segmento C e sottolinea l’impegno di Leapmotor nello sviluppo software rapido e mirato. L’aggiornamento riflette l’ambizione a lungo termine del marchio di migliorare costantemente l’esperienza di guida per tutti i clienti e garantire che ogni veicolo espanda le sue funzionalità nel tempo, senza dover recarsi in concessionaria.

Leapmotor B10: funzione one-pedal, connettività migliorata e interfacce utente più intelligenti

L’ultimo aggiornamento OTA include la funzione “One-Pedal”, il supporto nativo di Apple CarPlay e Android Auto, funzioni di comando vocale migliorate e una serie di ottimizzazioni che rendono l’utilizzo del veicolo ancora più intuitivo.

Dopo l’aggiornamento, gli utenti di Leapmotor B10 potranno sperimentare la guida con un solo pedale, dove la maggior parte dell’accelerazione e della decelerazione può essere controllata direttamente tramite il pedale dell’acceleratore. La logica di recupero dell’energia migliorata contribuisce a una maneggevolezza più fluida e a una maggiore efficienza. Anche la connettività ne trae beneficio, poiché il veicolo ora supporta sia Apple CarPlay che Android Auto, tramite connessione cablata o wireless. Questo offre ai conducenti un accesso senza interruzioni alle loro app per smartphone preferite.

Inoltre, un aggiornamento dell’interfaccia migliora l’accessibilità. I ​​conducenti possono personalizzare i pulsanti al volante con nuove impostazioni multifunzione, tra cui scorciatoie per le funzioni ADAS e le modalità di guida.

L’aggiornamento OTA ottimizza anche gli elementi chiave dell’esperienza di guida e di infotainment. La navigazione può ora essere visualizzata sul lato sinistro tramite un nuovo layout a schermo diviso, migliorando la chiarezza quando si utilizzano più programmi.

Il sistema di infotainment si avvia più rapidamente grazie a una nuova funzione di precaricamento, riducendo così i tempi di attesa all’avvio. La funzione di promemoria per il rilevamento delle persone all’interno del veicolo è stata ottimizzata e i miglioramenti ai sistemi ACC (Adaptive Cruise Control) e LCC (Lane Centering Control) garantiscono una decelerazione più fluida in prossimità delle curve.

Il primo aggiornamento software over-the-air (OTA) per il 2026 è stato lanciato all’inizio di febbraio ed è attualmente in fase di distribuzione. I conducenti di Leapmotor B10 riceveranno una notifica a bordo del veicolo quando il software sarà disponibile e potranno installarlo direttamente tramite l’interfaccia del veicolo.

Leapmotor continua a impegnarsi a fornire tecnologie che si evolvono senza soluzione di continuità e migliorano costantemente l’esperienza di guida attraverso innovazioni utili e basate su software che si adattano alle esigenze dei clienti.