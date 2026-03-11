Peugeot diventa partner e sponsor principale dell’FC Sochaux

È nel cuore dello stabilimento di Sochaux, dove è nato FCSM, che il marchio Peugeot ha scelto di tenere la sua conferenza stampa l’11 marzo 2026. Alain Favey ha annunciato il ritorno di Peugeot come partner e sponsor principale dell’FC Sochaux-Montbéliard (FCSM), riallacciandosi a una storia lunga quasi un secolo che lega intimamente un marchio, un club, un territorio e generazioni di dipendenti. Questo ritorno segna un riposizionamento strategico, una scelta forte e un rinnovato impegno verso un territorio che è parte integrante del DNA della casa automobilistica del leone.

Advertisement

Per Peugeot, questa partnership è un gesto forte e profondamente simbolico, che risponde a una volontà chiara: riconnettersi con la propria storia francese e con la propria culla industriale e culturale, sostenendo al contempo l’ambizione del club nel suo obiettivo di tornare in Ligue 2. “Il marchio è orgoglioso di partecipare a questa nuova fase di sviluppo, che dà un nuovo significato a una storia comune costruita sull’industria, sullo sport e sull’orgoglio locale. Insieme, la nostra casa automobilistica e FCSM voltano pagina, guardando al futuro, alla continuità e all’ambizione comune”, ha dichiarato Alain Favey, CEO del marchio del leone.

Questo ritorno riflette anche un’importante scelta sociale: sostenere un club in fase di ricostruzione, guidato dai suoi tifosi e dall’orgoglio della regione della Franca Contea, in un territorio in cui Peugeot è sempre stata protagonista. In questo contesto, Peugeot Francia svolgerà un ruolo chiave nell’attivare la partnership in tutto il Paese, mobilitando i suoi team, i dipendenti, i tifosi e la popolazione locale per rafforzare il legame storico tra il marchio e la FCSM.

Advertisement

“Il ritorno di Peugeot è simbolico. È il simbolo di una rinnovata fiducia, di un club determinato a riprendersi il suo posto, sostenuto da un’intera regione”, ha dichiarato Sandro Nardis, Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Tornando a essere il partner principale, Peugeot esprime chiaramente la sua ambizione: sostenere la FCSM nel suo obiettivo di tornare in Ligue 2 e contribuire al consolidamento di un progetto sportivo strutturante per la regione.