Alfa Romeo Stelvio 2028: in America sperano abbia il motore Hurricane e soprattutto che si possa comprare anche lì

Alfa Romeo Stelvio 2028: possiamo ormai chiamare così questo atteso modello dopo che il CEO Santo Ficili ha confermato la scorsa settimana la notizia che il SUV di seconda generazione debutterà nel 2028 con un ritardo di circa 3 anni rispetto ai tempi previsti inizialmente. E’ stato necessario ripartire da zero o quasi per realizzare il nuovo SUV dopo che già erano apparse le prime foto spia della nuova generazione che a questo punto ci aspettiamo abbastanza diversa come stile rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento.

Anche in America si interrogano su Alfa Romeo Stelvio 2028: arriverà anche in quel paese?

Nel frattempo la notizia del rinvio e del ripensamento totale di Alfa Romeo Stelvio 2028 è arrivata anche in America con il famoso sito Carscoops che ha pubblicato un nuovo render in cui immagina il frontale del nuovo modello e si interroga su quelli che saranno i cambiamenti che il biscione apporterà al veicolo destinato ad essere la futura top di gamma di Alfa Romeo visto che la casa milanese ha deciso di rinunciare al ritorno nel segmento E con un maxi SUV come invece era stato annunciato dal precedente CEO Imparato negli scorsi anni.

In America si domandano se davvero Alfa Romeo Stelvio 2028 monterà il motore Hurricane biturbo da 3,0 litri a sei cilindri in linea che da quelle parti è molto gradito avendo già trovato spazio in altri modelli di Stellantis come la muscle car Dodge Charger.

Advertisement

Ovviamente si chiedono anche se questo veicolo arriverà anche da quelle parti dato che di recente in occasione della partecipazione del CEO di Stellantis Antonio Filosa al Salone di Detroit era circolata la voce secondo cui il futuro di Alfa Romeo e anche di Fiat negli Stati Uniti non fosse così certo. L’aver rinunciato nei mesi scorsi al segmento E fa temere il peggio potendo rappresentare un indizio della decisione di Filosa a proposito del futuro del biscione maggiormente incentrato sull’Europa. Ma ovviamente al momento sono solo voci e si attendono conferme ufficiali.

Alfa Romeo Stelvio 2028 nascerà su piattaforma STLA Large, sarà prodotto sempre a Cassino e avrà dimensioni maggiori rispetto al modello attuale superando i 4,8 metri di lunghezza. In Europa ci saranno modelli elettrici e versioni ibride plug-in. Tra i motori di cui si parla anche il V6 Nettuno di Maserati che potrebbe essere adottato per la futura versione top di gamma che rimarrà ancora una volta la Quadrifoglio. Tra pochi mesi conosceremo meglio quello che sarà il futuro di Stelvio e più in generale del marchio Alfa Romeo e soprattutto capiremo se ancora Stellantis punterà su questo marchio come brand premium globale oppure se preferirà concentrarsi esclusivamente in Europa.