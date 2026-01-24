Fiat Multipla, Lancia Delta e Grande Punto tra le auto più strane immatricolate in Europa nel 2025

Fiat Multipla, Lancia Delta e Fiat Grande Punto sono alcune delle vetture più insolite tra quelle immatricolate nel mese di dicembre del 2025 in Europa secondo quanto pubblicato da Automotive News Europe che ha fatto riferimento ai dati ufficiali di Dataforce. Si tratta del fenomeno delle cosiddette “Auto Zombie” cioè vetture uscita di produzione da tantissimi anni che raccolgono ancora oggi delle immatricolazioni. Ovviamente non sappiamo se si tratti di fondi di magazzino o più probabilmente di reimmatricolazioni di vecchie auto. Fatto sta si tratta sicuramente di un qualcosa di curioso. Del resto fa una certa impressione trovare questi nomi mentre “spulciamo” documenti ufficiali relativi alle vendite di auto in Europa nel 2025.

Fiat Multipla, Lancia Delta e Fiat Punto – Grande Punto sono immortali: nuove immatricolazioni anche a fine 2025

Tra chi acquista modelli che appartengono ormai al passato spicca una Fiat Multipla, con ogni probabilità la celebre versione degli anni Novanta, tornata recentemente alla ribalta anche in una curiosa reinterpretazione in stile Tesla Cybertruck.

Restando in ambito Fiat, risultano immatricolate anche cinque Fiat Brava, che portano il totale 2025 a quota 36. Immancabile poi la Punto/Grande Punto: pur non essendo più in produzione, continua a registrare qualche vendita. A dicembre tre clienti europei l’hanno scelta, facendo salire il dato annuale a 63 unità, comunque inferiore alle 88 del 2024. Sempre dal passato Fiat emerge anche una Seicento “storica”, con quattro esemplari venduti nel 2025. Tra gli altri marchi, Alfa Romeo conferma il fenomeno delle cosiddette “auto zombie”: a dicembre qualcuno ha acquistato una Alfa Romeo 156, seconda e ultima immatricolata nell’ultimo anno.

Non sorprende che che spesso i fan del marchio chiedano il ritorno di modelli quali Fiat Multipla e Punto sul mercato. A proposito della prima dopo le recenti dichiarazioni del CEO di Fiat Olivier Francois il suo ritorno sembra assai probabile verso la fine del decennio su base del recente concept Citroen Elo. Infine a dicembre 2025 è stata immatricolata anche una Lancia Delta, non sappiamo di che generazione.

In totale nel 2025 sono stati 7 gli esemplari immatricolati di questo famoso modello di cui siamo in attesa di sapere se ci sarà o meno una nuova generazione. Se fino a pochi mesi fa il suo ritorno sembrava certo nel 2028 adesso permangono molti dubbi che solo il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa potrà risolvere a metà anno quando comunicherà ufficialmente il nuovo piano industriale di Stellantis e capiremo che fine farà il progetto della nuova Lancia Delta.