Fiat Multipla: ecco come sarebbe in stile Tesla Cybertruck

A volte la creatività può davvero superare ogni confine, dando vita a idee tanto eccentriche quanto affascinanti. Un esempio lampante di questa spinta all’immaginazione è la stravagante combinazione tra due veicoli che, per filosofia costruttiva, estetica e finalità d’uso, sembrano appartenere a universi completamente opposti: la Fiat Multipla e il Tesla Cybertruck.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto di una nuova Fiat Multipla in stile Tesla Cybertruck

Di recente, Olivier Francois, CEO di Fiat, ha accennato alla possibilità di un ritorno della Multipla, seppur in una versione profondamente rinnovata e diversa dall’originale, che venne prodotta tra il 1998 e il 2010. Nel frattempo, alcuni appassionati di automobili hanno voluto spingersi oltre con la fantasia, immaginando un’inedita fusione tra la storica monovolume italiana e uno dei veicoli più rivoluzionari e discussi dell’era contemporanea: l’avveniristico pick-up elettrico Tesla Cybertruck.

Il risultato di questa bizzarra commistione è un’ipotetica vettura che unisce le linee futuristiche e spigolose del Cybertruck con la funzionalità e l’abitabilità che hanno reso la Fiat Multipla un modello tanto particolare quanto iconico. Da questa audace e improbabile fusione nasce un’originale reinterpretazione digitale, rappresentata nel render mostrato sopra, che dà vita a una sorta di “CyberMultipla“. Si tratta di un visionario ed estremo ibrido tra il celebre monovolume italiano e l’iconico pick-up elettrico di Tesla, il Cybertruck.

L’aspetto di questa creazione immaginaria è a dir poco sorprendente: la classica Fiat Multipla viene trasformata con linee squadrate e spigolose ispirate al design futuristico del veicolo di Elon Musk. La carrozzeria grigio acciaio richiama i pannelli in metallo inossidabile del Cybertruck, mentre i cerchi delle ruote mantengono lo stile aggressivo e distintivo del pick-up americano.

Ovviamente, questa Fiat “CyberMultipla” è solo una fantasia digitale senza alcun legame con eventuali progetti reali della casa automobilistica torinese. Come ribadito dai dirigenti Fiat, al momento non esiste alcun piano concreto per un’erede diretta della Multipla. Tuttavia, se in futuro dovesse arrivare un nuovo modello con il suo spirito, potrebbe assumere la forma di un SUV a sette posti, pensato per distinguersi in un mercato già molto competitivo.