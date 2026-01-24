Fiat Grande Panda con motore a benzina: con prezzo sempre sotto i 15.000 euro conquisterà il mercato nel 2026

Fiat Grande Panda con motore a benzina è stata lanciata a settembre dello scorso anno. La produzione a Kragujevac in Serbia è iniziata la settimana scorsa e le prime consegne sono attese in Italia nel corso del prossimo mese di febbraio. Questa vettura da quando è stata lanciata sul mercato è stata proposta praticamente ogni mese in promozione ad un prezzo al di sotto dei 15 mila euro. Anche a gennaio, come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi, la vettura è protagonista di una promozione molto interessante con rate da 141 euro al mese in caso di finanziamento.

Tra le grandi protagoniste del mercato in Italia nel 2026 ci sarà di sicuro la Fiat Grande Panda con motore a benzina

Il 2026 sarà dunque un anno molto importante per Fiat Grande Panda con motore a benzina che si preannuncia come una delle auto destinate ad essere protagoniste di questo 2026 appena iniziato conquistando il mercato in Italia e non solo. Ricordiamo che questa versione della recente vettura di Fiat dispone del motore 1.2 PureTech tre cilindri turbo da 100 CV e 205 Nm e di un cambio manuale a 6 marce. Si tratta di una vettura perfetta per la guida in città ma anche per quella extra urbana garantendo comfort, facilità d’uso e praticità.

Ci aspettiamo dunque che la casa torinese aumenti e non di poco le sue quote di mercato grazie a questa variante che probabilmente se fosse stata presente fin da subito avrebbe dato a questo modello una marcia in più sotto il profilo delle vendite che comunque anche per la versione ibrida e per quella elettrica non sono state niente male.

Ricordiamo inoltre che Fiat Grande Panda con motore a benzina come del resto anche le altre due versioni presenti in gamma viene proposta con quattro livelli di allestimento: POP, ICON, LA PRIMA e BUSINESS, pensati per rispondere a esigenze differenti. POP rappresenta la versione d’accesso, orientata alla funzionalità, con climatizzatore manuale, strumentazione digitale da 10 pollici, supporto smartphone e un pacchetto completo di sistemi di sicurezza attiva e passiva.

ICON arricchisce la dotazione con fari full LED anteriori e posteriori e display centrale da 10,25 pollici con mirroring wireless. LA PRIMA, al vertice della gamma, introduce cerchi in lega da 17”, materiali interni sostenibili come il Bambox, climatizzatore automatico, navigatore, sensori anteriori e retrocamera. BUSINESS, derivata da ICON, è pensata per flotte e professionisti, offrendo maggiore connettività, comfort avanzato e navigazione di serie. Tutti gli allestimenti sono disponibili in sette colori vivaci che esaltano lo stile moderno del modello.

Fiat Grande Panda con motore a benzina non sarà tra l’altro l’unica novità che Fiat ha in serbo per questa auto nel 2026. Sembra infatti assai probabile che verso metà anno possa debuttare anche l’attesa Grande Panda 4X4 che sicuramente finirà per ampliare ulteriormente il numero di clienti interessati a questa vettura in Italia e non solo.