Fiat Grande Panda con motore a benzina: in settimana parte la produzione a febbraio le prime consegne

Cresce l’attesa per Fiat Grande Panda con motore a benzina. In base a quanto dichiarato dal responsabile del marchio torinese in Europa Gaetano Thorel, in settimana nello stabilimento Stellantis di Kragujevac in Serbia dovrebbe partire la produzione di questa attesa versione di Grande Panda con le prime consegne che potrebbero avvenire entro la fine del prossimo mese di febbraio con l’Italia che sarà il primo paese a ricevere il modello. Dunque l’arrivo di questa versione della recente vettura di Fiat rappresenta un momento importante.

A febbraio saranno consegnate in Italia le prime unità della Fiat Grande Panda con motore a benzina

Infatti la Fiat Grande Panda con motore a benzina che attualmente in promozione viene offerta nl nostro paese ad un prezzo di 14.950 euro con finanziamento e rottamazione euro 0 euro 4 rappresenta una variante che potrebbe far crescere e non di poco le vendite di questo modello in Italia e più in generale in Europa.

La nuova Fiat Grande Panda con motore a benzina combina semplicità, praticità ed efficienza in un pacchetto compatto e versatile. È equipaggiata con un motore turbo a 3 cilindri da 1.2 litri, capace di sviluppare 100 CV e 205 Nm di coppia, che garantiscono prestazioni vivaci sia in città sia su percorsi extraurbani. La trasmissione è affidata a un cambio manuale a 6 marce, progettato per offrire cambi marcia fluidi e precisi, valorizzando l’esperienza di guida tradizionale e intuitiva.

La presenza della tecnologia Start&Stop contribuisce a ridurre consumi e emissioni durante la guida urbana, rendendo la Grande Panda particolarmente adatta a spostamenti quotidiani e a traffico intenso. Questa versione è pensata per chi privilegia facilità d’uso, comfort e costi contenuti, senza rinunciare a stile e sicurezza. Un equilibrio ideale tra guida pratica, affidabilità e piacere di guidare in città. Insomma sicuramente un’aggiunta interessante alla gamma del modello che già poteva contare sulla versione ibrida e su quella 100 per cento elettrica.