Fiat Grande Panda con motore a benzina in offerta con prezzi da 141 euro al mese fino a fine gennaio

Fiat Grande Panda con motore a benzina ha avviato la sua produzione la scorsa settimana a Kragujevac in Serbia come confermato dai vertici della casa torinese direttamente dal Salone dell’auto di Bruxelles 2026. Le prime consegne in Italia si dovrebbero registrare entro la fine del prossimo mese di febbraio. Nel frattempo oggi vi segnaliamo una interessantissima promozione che riguarda proprio la versione con motore a benzina oggetto di una promozione che consente di portarsela a casa con finanziamento e rottamazione con sole 141 euro al mese.

Ecco la promozione di gennaio 2026 per acquistare Fiat Grande Panda con motore a benzina

La Fiat Grande Panda con motore a benzina protagonista di questa promozione è quella base in allestimento Pop che ha un prezzo di listino di 17.900 euro. In caso di rottamazione, FIAT offre uno sconto di 2.000 euro sul prezzo della nuova Grande Panda benzina. Optando per il finanziamento, è previsto un ulteriore sconto di 950 euro, riducendo così il prezzo a 14.950 euro.

Con un anticipo di 2.802 euro, è possibile portarsi a casa la vettura con rate mensili da 141 euro. Il finanziamento prevede un TAN fisso del 5,99% e un TAEG del 9,01%, con una rata finale di 10.067 euro. Grazie a questa combinazione di rottamazione e finanziamento, l’acquisto diventa accessibile e conveniente, permettendo di guidare una FIAT Grande Panda nuova con un impegno economico mensile contenuto e trasparente.

Si tratta insomma di un’ottima occasione per chi intende acquistare Fiat Grande Panda con motore a benzina un modello che promette di far aumentare e non di poco le vendite del modello in Italia e anche nel resto d’Europa. Ricordiamo infine che nel corso dell’anno è atteso anche il debutto della Grande Panda 4X4 che potrebbe dare ulteriore linfa alle immatricolazioni del modello che come sappiamo darà il via ad una nuova gamma di auto a cui presto si aggiungeranno Giga Panda e Fastback.