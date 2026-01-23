Lancia Emilia: ecco la GT moderna e classica allo stesso tempo che in molti apprezzerebbero

Al momento siamo in attesa di sapere quale sarà il futuro di Lancia, che novità ci saranno e se il debutto della nuova Lancia Delta è confermato o meno. Nel frattempo però la fantasia di appassionati e semplici fan del brand continua a dare origine a progetti originali sul web. E’ questo il caso di questa Lancia Emilia, un render digitale pubblicato dalla pagina Save Lancia e realizzato dal creatore digitale Design Makam che dopo aver pubblicato altri render come quelli di una nuova Lancia Musa e della Kotron adesso ha deciso di immaginare una ipotetica futura GT moderna con uno che rappresenta una sorta di mix tra classico e moderno mettendo insieme elementi tipici del passato del marchio con dettagli inediti e futuristici.

L’ipotetica Lancia Emilia digitale dimostra che il brand avrebbe ancora molto da dire se valorizzato

Questa immaginaria, ipotetica Lancia Emilia è una inedita berlina coupè, che sembra perfetta per un brand premium come Lancia viene considerata attualmente da Stellantis ma che è praticamente impossibile da immaginare nel mondo reale vista la brutta piega presa dal mercato in cui vetture di questo tipo sono ormai da considerare di nicchia estrema visto che il mercato punta soprattuto su crossover, SUV e al massimo berline compatte o city car.

Dunque questa Lancia Emilia si propone come una coupé GT dal fascino senza tempo, capace di coniugare linee classiche e dettagli moderni. Il suo nome richiama le grandi vie dell’antica Roma, seguendo la tradizione dei modelli storici del marchio come Aurelia, Flaminia e Fulvia. Il concept suggerisce un’auto dalle proporzioni armoniose ed eleganti, pensata più per l’esperienza di guida e lo stile personale che per seguire le mode del momento. In un mercato in cui le carrozzerie coupé sono oggi di nicchia, un modello del genere potrebbe però rafforzare l’identità e il prestigio di Lancia, distinguendosi dalla massa.

Questa ipotetica Lancia Emilia al momento appare come un qualcosa fine a se stesso ma potrebbe anche in futuro diventare un progetto concreto, pronto a prendere forma se Stellantis decidesse di puntare seriamente sul rilancio del marchio. In un’epoca di design sempre più uniforme, questa visione dimostra che Lancia ha ancora il potenziale per sorprendere e ispirare nuove generazioni.