Nuova Lancia Delta Integrale: con questo stile piacerebbe a molti

Nuova Lancia Delta Integrale è l’ipotetica versione top di gamma della futura generazione di Lancia Delta che purtroppo al momento non pare essere più così sicura come si pensava fino alla scorso anno. Come infatti ha detto chiaramente la CEO di Lancia Roberta Zerbi al momento l’unica certezza per il brand premium di Stellantis è l’imminente debutto della top di gamma nuova Lancia Gamma. Quanto alla nuova Delta bisognerà aspettare quello che verrà annunciato a proposito di Lancia da Antonio Filosa con il nuovo piano industriale di Stellantis in arrivo a metà del 2026.

Nuova Lancia Delta Integrale: un nuovo concept render digitale ci offre una inedita reinterpretazione del mito

In attesa di capire cosa ne sarà di questo modello e più in generale di Lancia, sul web c’è fermento tra gli appassionati che ancora credono in un rilancio del leggendario marchio italiano. Sui social il creatore digitalre Bruno Callegarin ha pubblicato nelle scorse ore la sua personalissima ipotesi di quello che potrebbe essere o forse secondo alcuni dovrebbe essere il design di una nuova Lancia Delta Integrale.

La vettura protagonista di questo render appare come una hatchback compatta ad alte prestazioni, con proporzioni robuste e un’impostazione chiaramente sportiva. Appare evidente il riferimento alla versione originale dell’auto di Lancia. Il profilo è basso e largo, con passaruota pronunciati che enfatizzano l’assetto muscoloso. La carrozzeria di questa ipotetica nuova Lancia Delta Integrale è rifinita in un rosso metallizzato profondo, abbinato a elementi a contrasto in grigio satinato sul montante posteriore e sul tetto, richiamo evidente a soluzioni iconiche del passato reinterpretate in chiave futuristica.

Il frontale è affilato e aggressivo, con fari sottili a LED, una firma luminosa moderna e una mascherina minimalista che integra il logo Lancia. Le superfici sono tese e pulite, con linee aerodinamiche che scorrono lungo le fiancate fino al posteriore. La vista posteriore di questa nuova Lancia Delta Integrale mostra uno spoiler pronunciato, gruppi ottici orizzontali a LED e un paraurti scolpito, che rafforza l’idea di una vettura ad alte prestazioni. I cerchi in lega di grande diametro e il setting ribassato completano un’immagine dinamica e tecnologica.

Nel complesso, il concept trasmette una visione contemporanea e sportiva, fondendo heritage e modernità, e immaginando una possibile evoluzione della Delta come compatta premium ad alte prestazioni, pensata per l’era elettrificata o ad alte tecnologie. Speriamo naturalmente che alla fine Lancia possa portare sul mercato un simile modello realizzando il sogno di moltissimi appassionati.