Nuova Lancia Musa: sarà così l’ipotetico futuro B-SUV del marchio?

Anche Lancia aspetta con trepidazione di conoscere il suo futuro che dovrebbe essere chiarito intorno a metà anno quando sarà rivelato il nuovo piano industriale di Stellantis. Al momento circolano molte voci. Una delle più diffuse è quella secondo cui il brand premium di Stellantis per rafforzare la propria posizione nel mercato europeo potrebbe a sorpresa lanciare un B-SUV entro la fine del decennio. A proposito di come sarà questo ipotetico e al momento non confermato SUV compatto segnaliamo il render di una nuova Lancia Musa pubblicato su Instagram dalla pagina Save Lancia.

Su Instagram immaginato lo stile di una futura, ipotetica, nuova Lancia Musa: sarà così il nuovo B-SUV?

Ovviamente si tratta di una semplice supposizioni che si basa sulle recenti indiscrezioni che vorrebbero il debutto di un modello di questo tipo nella gamma di Lancia forse al posto della nuova Lancia Delta che in un primo momento era stata confermata ufficialmente per il 2028 ma che a questo punto non sembra essere più sicura di tornare. Come detto le recenti voci di corridoio parlano di un nuovo SUV compatto che potrebbe dare nuova linfa alle vendite del marchio dato che la nuova Ypsilon probabilmente non vende quanto sperato. Per questo ipotetico modello si fa il nome proprio di nuova Lancia Musa anche se non è da escludere che alla fine possa essere utilizzato anche un nome diverso.

Nel 2004 la Lancia Musa fece il suo debutto al Salone di Ginevra, aprendo per il marchio torinese il segmento delle monovolume compatte. Elegante, confortevole e tipicamente italiana, conquistò il pubblico diventando leader di vendita nel suo segmento per diversi anni, distinguendosi per stile urbano e sofisticato. La sua uscita di scena nel 2012 lasciò un vuoto mai davvero colmato da un’erede diretta. La nuova Lancia Musa realizzata dal creatore digitale Makam e pubblicata sulla pagina Instagram di Save Lancia rappresenta dunque un omaggio visionario che reinterpreta i valori di eleganza, versatilità e modernità del modello originale, guardando al futuro di Lancia.

Si tratta sicuramente di un’ipotesi interessante anche se a nostro giudizio qualora davvero Lancia decidesse di portare sul mercato un SUV compatto forse sarebbe un po’ diverso da quello che vediamo in questa ricostruzione digitale. Ci immaginiamo una sorta di versione mini della nuova Lancia Gamma, modello che sarà svelato nella seconda metà del 2026 e che come sappiamo avrà una lunghezza di circa 4,7 metri. La sua lunghezza infatti dovrebbe essere intorno ai 4,3 metri. Verso metà anno capiremo quelle che sono le intenzioni di Lancia e se davvero un modello simile possa trovare spazio nella futura gamma del marchio.