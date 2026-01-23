Fiat Giga Panda, Francois: “Sarà facile da usare, robusta, semplice, accessibile, ma con tanto spazio

Fiat Giga Panda sarà una delle più importanti novità per la casa torinese in questo 2026. Il suo debutto avverrà nel corso della seconda metà del 2026 e il suo debutto dovrebbe avvenire poco prima o forse insieme a quello della Panda Fastback. A proposito della Giga Panda, in passato soprannominata anche come nuova Multipla, Pandissima e Grizzly, si registrano alcune interessanti dichiarazioni rilasciate dal numero uno di Fiat, il CEO Olivier Francois il quale parlando con la stampa francese ed in particolare con L’Argus ha fornito alcune interessanti anticipazioni su quelle che saranno le caratteristiche principali di questo atteso SUV destinato ad allargare e non di poco le quote di mercato di Fiat in Europa e nel mondo.

Fiat Giga Panda: ecco quali saranno le sue caratteristiche principali secondo Olivier Francois

La seconda metà del 2026 sarà dedicata al rinnovamento della gamma, con il lancio del C-SUV nei prossimi mesi, seguito dalla sua versione fastback”, ha affermato Olivier Francois. L’auto condividerà la piattaforma Smart con la Grande Panda e sarà dotata di propulsori a benzina, ibridi ed elettrici. In totale, tre modelli Fiat debutteranno sui mercati internazionali nel 2026.

Il nuovo SUV di segmento C seguirà l’esempio del modello più piccolo in termini di stile e tecnologia. Olivier François promette la quintessenza del marchio: “È un prodotto in stile Fiat: molto facile da usare, robusto, semplice, accessibile, ma con tanto spazio e capacità. Questa è l’offerta Fiat: auto compatte di piccole e medie dimensioni che evocano forti emozioni”, ha affermato. Il marchio si concentra sui segmenti A, B e C, nonché sulla micromobilità, rappresentata da Topolino e Tris e non intende produrre veicoli di segmento D.

Insomma inizia a delinearsi sempre di più lo stile della nuova Fiat Giga Panda il cui debutto secondo indiscrezioni potrebbe avvenire per la precisione nel corso del prossimo mese di luglio anche se qualcun’altro invece ipotizza ottobre come il mese più probabile per la sua presentazione. La sua produzione così come quella della nuova Fiat Panda Fastback avverrà in Marocco presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra.