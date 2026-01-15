Lancia, il CEO Zerbi: “Per la Ypsilon in arrivo un nuovo motore, una nuova Thema? Meglio la Y10”

Dal Salone dell’auto di Bruxelles 2026 interessanti dichiarazioni da parte del nuovo numero uno di Lancia, il CEO Roberta Zerbi. In un’intervista concessa al sito Automoto.it ha parlato del futuro del marchio. Innanzitutto ha detto che a breve la gamma della nuova Ypsilon sarà ampliata ulteriormente con l’arrivo di una nuova motorizzazione con l’obiettivo di aumentare le quote di mercato. Al momento non è chiaro di quale motore si tratterà ma si suppone possa essere il motore turbo PureTech da 1.2 litri per 100 cavalli già utilizzato tra le altre anche su Fiat Grande Panda, Jeep Avenger e Citroen C3.

Il CEO di Lancia Roberta Zerbi da Bruxelles ha parlato di Ypsilon, della nuova Gamma e del futuro del brand

A proposito della Ypsilon Zerbi ha detto che la vettura è arrivata nei principali mercati esteri ancora non da moltissimo e che la gamma è in fase di completamento sia come motori che come allestimenti. «Oggi i nostri motori ibridi ed elettrici coprono circa il 30% del segmento B in Europa, ma ci manca il restante 70%. Dal secondo trimestre 2026 introdurremo nuove motorizzazioni termiche. La Ypsilon è ora più agile, tecnologica e sportiva, rivolta anche a giovani e uomini, richiedendo linguaggi diversi per conquistare nuovi clienti e dialogare con la base consolidata». Il debutto del nuovo motore dovrebbe avvenire tra aprile e giugno 2026. Zerbi ha ammesso che forse è stato azzardato per la nuova Ypsilon partire con la versione elettrica in un momento in cui non vi erano incentivi.

Oltre che di Ypsilon nell’intervista in questione si è parlato anche della nuova Lancia Gamma. Zerbi ha confermato il suo arrivo nella seconda metà del 2026. Si tratterà di un modello che si rivolgerà ad un pubblico completamente diverso rispetto alla Ypsilon. “E’ un modello pensato per segmenti di mercato che la Ypsilon non può raggiungere. Questo ampliamento di gamma è fondamentale per il rilancio”. Zerbi ha parlato anche di come procede il ritorno all’estero del marchio, secondo la CEO sta andando bene e presto ci potrebbe essere l’espansione in ulteriori mercati.

Ovviamente non poteva mancare la domanda sul ritorno nel Motorsport a cui la CEO di Lancia ha risposto così: «Il motorsport è una vetrina straordinaria che richiama le radici storiche di Lancia e attira appassionati di rally, soprattutto all’estero. Ci permette di trasferire competenze tecniche alle vetture stradali e di far conoscere il presente e il futuro del brand, con nuovi modelli attuali alle generazioni moderne».

Alla domanda su quale posizionamento scegliere tra l’essere un brand premium e offrire modelli accessibili come la vecchia Ypsilon Zerbi ha risposto: “Lancia porta eleganza intrinseca e design progressivo, guardando al futuro e alla possibilità di diventare un classico. Sul prezzo, valorizziamo il brand offrendo contenuti premium accessibili. Con Ypsilon elettrica e ibrida, puntiamo a eleganza inclusiva, con azioni, offerte e prezzi calibrati per rendere il lusso accessibile a tutti”. Insomam secondo la CEO le parole che identificheranno il marchio in futuro saranno “Premium accessibile” e “Eleganza inclusiva”.

Secondo Zerbi parlare di premium accessibile è possibile: “Settori come moda e interior design lo dimostrano: Armani con Armani Exchange o Zara rendono aspirazionale ciò che è accessibile. Il concetto è quello dell’approachable desirability” ha dichiarato. Infine parlando di modelli futuri alla domanda come vedrebbe una nuova Lancia Thema ha risposto preferirei prima una nuova Y10. Infine ancora bocche cucite sul futuro della Delta che inizialmente era uno dei tre modelli confermati dal suo predecessore. Su questo la nuova CEO preferisce aspettare il piano industriale di Stellantis che sarà annunciato intorno a metà anno.