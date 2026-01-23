Stellantis triplica la produzione di motori V8 HEMI nel 2026

Anche se molti brand cercano di convincerci (e convincersi) che il futuro sia silenzioso e a batteria, Stellantis ha deciso di alzare il volume di alcuni suoi marchi, e di molto. Grazie all’allentamento delle normative statunitensi su emissioni e risparmio di carburante introdotto dall’amministrazione Trump, il gruppo ha annunciato un piano che manderà in estasi gli amanti del metallo pesante. Parliamo infatti della produzione del leggendario motore HEMI V8 verrà drasticamente aumentata nel corso del 2026.

A dare la notizia dal Salone di Detroit è stato proprio Tim Kuniskis, CEO di Ram e mente dietro la strategia nordamericana di Stellantis. I dati parlano chiaro, perché nel 2025 la domanda ha letteralmente travolto l’offerta. A fronte di 50.000 ordini, la casa è riuscita a produrne solo 30.000, lasciando migliaia di clienti a bocca asciutta e con tempi di consegna biblici.

La musica sta per cambiare. L’obiettivo per il 2026 è di superare la soglia delle 100.000 unità, triplicando di fatto i volumi dello scorso anno. Kuniskis prevede che il caro vecchio V8 arriverà a rappresentare circa il 35-40% delle vendite totali entro la fine dell’anno. Un bel paradosso, considerando che proprio l’anno scorso Stellantis aveva spinto sull’acceleratore del motore Hurricane a sei cilindri per la nuova Dodge Charger Sixpack.

Per sostenere questa “invasione” di ottani, lo stabilimento messicano di Saltillo non basterà più. Gli indizi portano dritti a Dundee, nel Michigan, una posizione decisamente logica data la vicinanza con le linee di assemblaggio del Ram 1500.

La gamma HEMI continuerà a offrire le sue tre iconiche declinazioni, il 5,7 litri per i “moderati”, il 6,4 litri per chi non ne ha mai abbastanza (come sulla Jeep Wrangler 392) e il mostruoso 6,2 litri sovralimentato che equipaggia belve come il Ram 1500 SRT TRX. L’era dei grandi motori americani non è decisamente vicina ai titoli di coda, dato che Stellantis ha appena riscritto la sceneggiatura.