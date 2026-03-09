Fiat Grizzly Fastback: anche la casa torinese avrà presto la sua “mini” BMW X6

Fiat Grizzly Fastback secondo alcuni potrebbe essere il nome scelto per il futuro SUV coupè di segmento C che la casa torinese lancerà sul mercato nei prossimi mesi, sicuramente entro la fine del 2026. Di questo modello al momento abbiamo visto numerose foto spia e dunque il suo design è ormai abbastanza noto. Il render che vi mostriamo in questo nostro articolo è stato realizzato da Autoweek che immagina così lo stile della futura Fiat paragonata dagli stessi ad una sorta di “mini” BMW X6 ma ovviamente molto più economica.

Manca sempre meno al lancio di Fiat Grizzly Fastback: nuova ipotesi di design dalla stampa internazionale

L’idea alla base della Fiat Grizzly Fastback è piuttosto chiara: prendere il family feeling della Grande Panda e trasferirlo su un modello di segmento superiore, con proporzioni da SUV compatto ma una silhouette più slanciata. Non si tratterà quindi di una semplice variante estetica, ma di una vettura pensata per avere un ruolo preciso all’interno della nuova strategia Fiat. Da una parte dovrà mantenere quell’immediatezza stilistica che ha reso riconoscibile la Grande Panda, dall’altra dovrà offrire più spazio, più presenza su strada e una maggiore versatilità per un uso familiare.

Le prime indicazioni lasciano immaginare una vettura lunga circa 4,4 metri, quindi sensibilmente più grande rispetto alla Grande Panda. Questo significa quasi 40 centimetri in più, una differenza che dovrebbe tradursi soprattutto in maggiore abitabilità interna e in un bagagliaio più generoso. Anche il passo dovrebbe crescere in modo importante, avvicinandosi a quello di altri modelli del gruppo Stellantis come Citroën C3 Aircross e Opel Frontera. In sostanza, la Fiat Grizzly Fastback dovrebbe essere pensata per chi vuole un crossover compatto ma capace di svolgere il ruolo di auto principale di casa.

Sul piano del design, il modello promette di essere uno dei più interessanti della futura gamma Fiat. La parte anteriore dovrebbe mantenere un forte legame con la Grande Panda, sia per contenere i costi industriali sia per costruire una chiara coerenza visiva all’interno della famiglia. Ma sarà soprattutto nella vista laterale e posteriore che la Fiat Grizzly Fastback cercherà una propria identità. Il tratto più distintivo dovrebbe essere la linea del tetto inclinata verso la coda, una soluzione che richiama il mondo dei SUV-coupé ma reinterpretata in chiave più accessibile e razionale.

Non mancheranno poi dettagli specifici nella zona posteriore, dove si parla di gruppi ottici dal disegno originale, con una firma luminosa moderna e sviluppata in larghezza. Sarà probabilmente proprio il retrotreno a dare alla vettura quella personalità necessaria per non apparire come una semplice derivazione della Grande Panda. Fiat sembra voler puntare su un modello che unisca praticità e carattere, senza eccedere in sofisticazioni inutili ma con abbastanza personalità da emergere in un segmento ormai molto affollato.

Dal punto di vista tecnico, la Fiat Grizzly Fastback dovrebbe basarsi su una piattaforma già nota all’interno dell’universo Stellantis. Questo consentirà di condividere componenti, architettura e motorizzazioni con altri modelli del gruppo, mantenendo così sotto controllo i costi di sviluppo e produzione. Una scelta che appare del tutto coerente con l’obiettivo di Fiat: proporre un’auto moderna e ben attrezzata, ma sempre con un occhio attento al rapporto tra contenuti e prezzo.

Per quanto riguarda i motori, le ipotesi più accreditate parlano di una gamma articolata tra elettrificazione leggera e alimentazione completamente elettrica. La soluzione mild hybrid da 145 cavalli dovrebbe essere una delle opzioni principali, ideale per chi cerca un buon compromesso tra consumi, facilità d’uso e prestazioni adeguate. Accanto a questa dovrebbe arrivare anche una versione elettrica da 113 cavalli, con batterie da 44 e 54 kWh.

Sul fronte dell’autonomia, i valori attesi dovrebbero collocarsi tra i 300 e i 410 chilometri a seconda della capacità della batteria scelta. Numeri che renderebbero la Fiat Grizzly Fastback una proposta credibile soprattutto per un utilizzo quotidiano, urbano ed extraurbano, con la possibilità di intercettare sia chi vuole restare sull’ibrido sia chi guarda con interesse alla mobilità elettrica.

Il debutto del modello è previsto nel 2027 e rappresenterà un passaggio importante per la trasformazione del nome Panda in una vera famiglia di veicoli. La Fiat Grizzly Fastback potrebbe diventare uno dei modelli più strategici di questo nuovo corso: una vettura capace di portare lo spirito Fiat in un segmento dove design, spazio e accessibilità dovranno convivere in modo convincente. Se il progetto manterrà le promesse, per il marchio torinese potrebbe essere una mossa molto importante.