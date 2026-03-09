Ford porta la guida senza mani su un numero crescente di modelli

Ford porta la guida assistita BlueCruise su Kuga e Puma, compresa la variante completamente elettrica Puma Gen-E, attraverso nuove versioni speciali presentate il 5 marzo 2026 tra Colonia e Nanterre. Le edizioni, inserite nella Ford Collection con il nome BlueCruise Edition, includono il sistema di livello 2+ già attivato di serie e senza alcun abbonamento, una scelta che punta a rendere più accessibile una tecnologia finora associata a segmenti superiori portandola su due dei SUV compatti più venduti dal marchio in Europa.

Ford annuncia le nuove Kuga e Puma BlueCruise Edition con tecnologia di guida senza mani

BlueCruise consente all’auto di gestire in autonomia velocità e mantenimento della corsia su tratti autostradali prequalificati, le cosiddette BlueZones, mentre sensori dedicati verificano che il conducente continui a guardare la strada. Ford dichiara che queste aree coprono il 95% delle autostrade in 16 mercati europei, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Svezia. La tecnologia aveva già debuttato nel continente sulla Mustang Mach-E, ma con queste nuove edizioni il costruttore americano fa un passo ulteriore, includendo di serie anche il Pack Assistance e la Connected Navigation, che sfrutta dati cloud per fornire informazioni sul traffico in tempo reale e aiutare a ottimizzare i tempi di percorrenza, il tutto senza costi aggiuntivi.

Christian Weingaertner, Direttore Generale Passenger Vehicles di Ford Europe, ha sottolineato nel comunicato ufficiale che BlueCruise ha già cambiato l’esperienza autostradale per migliaia di clienti nel mondo e che queste nuove edizioni non si limitano a un look dedicato ma offrono la guida assistita hands-free come dotazione inclusa nel prezzo, eliminando la barriera dell’abbonamento.

Sul piano estetico le BlueCruise Edition si distinguono per la tinta esterna esclusiva Vapor Blue abbinata a tetto e calotte degli specchietti in nero, con cerchi in lega specifici da 18 pollici sulla Puma e da 19 sulla Kuga. Gli interni riprendono il tema con inserti dei sedili goffrati e dettagli in una tonalità chiamata Nordic Blue.

La gamma motori copre diverse esigenze. La Kuga BlueCruise Edition sarà disponibile in versione Hybrid Flexifuel E85, ibrida plug-in e ibrida AWD a trazione integrale, mentre la Puma BlueCruise Edition arriverà con motorizzazione EcoBoost Hybrid e cambio automatico, oltre alla variante elettrica Puma Gen-E per la quale Ford dichiara fino a 417 km di autonomia WLTP.

Ford ricorda che i sistemi di assistenza alla guida non sostituiscono l’attenzione e il controllo del conducente, e che sia BlueCruise sia la Connected Navigation saranno disponibili solo in determinati Paesi e su modelli specifici. Gli ordini per tutte e tre le versioni sono già aperti.